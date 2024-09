Neem even een moment om LP’s prachtige nieuwe video van ‘Lost On You’ te bekijken

De laatste keer dat we iets van LP hoorden, was ze de microfoon aan het slopen met het warme en soulvolle Muddy Waters. Ze schreef liedjes voor Rihanna, Cher and Xtina, maar nu heeft ze zelf een bloeiende solocarrière. Deze zomer gaat haar tour van start, waar ze in het voorprogramma van niemand minder dan Bryan Ferry staat en hieronder presenteert ze haar nieuwste video Lost On You. De track is afkomstig van haar EP Death Valley die 17 juni via Vagrant Records uitkomt. Dit nummer heeft een geheimzinnige sound die verwikkeld zit in emotie, verlangen en nostalgie. Het illustreert dat moment dat je wilt dat iemand je loslaat, maar je kunt jezelf niet helemaal bevrijden en hij of zij laat jou ook niet bepaald gaan. Deze door Chuck David Willis geregisseerde video is een blauw getinte liefdesbrief aan New York met spiegelende beelden, de hoge gebouwen bij zonsondergang, elegante slo-mo’s en rookringen. Het is prachtig.

“Ik heb nog nooit zo’n persoonlijke representatie van mezelf en mijn herinneringen in een video teruggezien. Het weerspiegelt echt mijn leven,” verklaart LP. “Het is best wel gek om een acteur te zijn in je eigen leven, het laat zien hoe ik altijd weer doorzet en doorga.”