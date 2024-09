Zie hoe Martin Shkreli en zijn ‘goons’ Ghostface Killah bedreigen

Martin Shkreli, ’s werelds meest gehate persoon die een belangrijk HIV-medicijn onbetaalbaar maakte en eigenaar van het Wu-Tang album, heeft zijn wanhopige pogingen tot aandacht naar een hoger niveau getild. In een video te zien op TMZ reageert hij op Ghostface Killah die hem eerder deze week uitmaakte voor shithead. Achter Shkreli staan drie gemaskerde mannen, met wie hij ongetwijfeld ook in het dagelijks leven rondhangt en niet alleen in deze video, om te laten zien dat de beef menens is.

Shkreli dreigt het geheime Wu-Tang album te deleten en “to erase him from the history books of rap.” Ook eist hij een handgeschreven brief van Ghostface, waarin hij zijn excuses aanbiedt. “Don’t ever fucking mention my name again,” zegt hij in de camera, in zijn ranke handen een glas rode wijn.

Aan het einde van de videoboodschap krimpt zijn assertiviteit ineen. “Or it’ll be… there will be… more… more of a price to pay than just this video. I’m out.” Yeah, dus euhm… take that, Mr. Stark!