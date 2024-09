M.I.A.’s clip voor ‘Powa’ is een kleurenfestijn

Eerder deelde ze alleen de tekst en een snippet van tien seconden, maar nu brengt M.I.A. haar nieuwe track Powa in zijn volledigheid uit. Met video en al.

In de door haar geregisseerde clip zie je idyllische landschappen, domino-effectdansers en natuurlijk de coolste 41-jarige van de wereld die voor de camera flext. Powa is haar eerste release sinds AIM en ze dendert over de beat terwijl ze rapt over de FBI, Donald Trump, Mariah Carey en dat ze een sicke MC is.

Powa is eigenlijk een doorsnee M.I.A.-nummer, maar wanneer je ‘doorsnee’ zo klinkt, vinden we dat totaal niet erg.

(Beeld via YouTube)