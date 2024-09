Opeths nieuwe clip is geïnspireerd op ‘Spirited Away’

Opeth brengt een nieuwe clip uit voor Era, een track die afkomstig is van de super prog-rockplaat Sorceress. De video, die door Markus Hofko is geregisseerd, gaat over een kind dat mee wordt genomen op een abstracte reis door een spookachtige figuur dat heel erg lijkt op No-Face van Spirited Away. Er kan veel worden gezegd over de band tussen metal en anime, maar dat verhaal bewaren we voor een andere keer.

De hoofdpersoon van de clip vindt uiteindelijk stenen beelden van Opeth. Het is een mogelijk verwijzing naar Deep Purlples iconische cover voor In Rock, maar het is vooral een hele coole manier om te laten zien dat rockbands zo hard gaan dat hun huid plotseling in steen kan veranderen. Bekijk de clip hieronder.