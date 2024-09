Bekijk onze docu over British Man Dem, de crew die grime naar Noord-Amerika brengt

UK grime wordt steeds populairder in Noord Amerika. Gasten als Stormzy en Skepta steken regelmatig de oceaan over om in New York en Toronto in uitverkochte zalen te staan. Skepta is getekend door Drake, en door het omarmen van grime wordt er een brug gebouwd tussen de twee muziekwerelden.



Maar het gebeurt ook op kleinere schaal. De British Man Dem-crew bestaat uit vijf gasten die in hun jeugd terechtkwamen in Toronto en vanuit daar proberen de kenmerkende UK sound te pushen met hun eigen muziek, door bijvoorbeeld nieuw publiek aan te spreken met het organiseren van raves door de hele stad.

We volgden ze om uit te vinden hoe ze in Toronto terechtkwamen en hoe ze een hele scene van de grond proberen te krijgen. Bekijk het nu.

Videos by VICE