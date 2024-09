Run The Jewels en DJ Shadow spelen het briljante ‘Nobody Speak’ bij Fallon

Het nieuwe album van DJ Shadow The Mountain Will Fall komt 24 juni uit. De legendarische producer uit Californië heeft na The Less You Know, The Better in 2011 geen nieuwe plaat meer uitgebracht. Tot nu hebben we al twee tracks van het nieuwe project gehoord, namelijk de samenwerking met Nils Frahm: Bergschrund, een nummer waar je bijna op kunt mediteren en Nobody Speak, een briljante collaboratie met Run The Jewels.

Killer Mike en El-P waren samen met DJ Shadow bij Jimmy Fallon om het nummer te spelen en gewoon plezier te maken. Er is ‘iets’ met de energie die ze in vrijwel alles stoppen wat ze maken, en ja, we kunnen echt niet meer wachten op RTJ3.

Bekijk het optreden hieronder.