Sampha’s debuutalbum Process komt aanstaande vrijdag uit. Het is de optelsom van jaren lang werken, schaven, betoverende gastoptredens en sporadisch uitgebrachte singles. Van zijn nieuwste liedjes is (No One Knows Me) Like the Piano een van de meest innemende.

Vandaag brengt de zanger de video uit voor de track.Net als het liedje is het sierlijk en minimalistisch. Je ziet Sampha achter een piano zitten terwijl model Adwoa Aboah tegenover hem staat en rook om haar heen dartelt.