Bekijk Taylor Benetts korte film ‘Broad Shoulders’

In 2015 bracht Taylor Bennett zijn debuutalbum Broad Shoulders uit met daarop gastbijdragen van grote namen uit zijn thuisstad Chicago zoals onder anderen zijn oudere broer Chance The Rapper, Donnie Trumpet, King Louie en Joey Purp. De plaat was een mooie mengeling van jazzy producties en introspectieve teksten, en vandaag gaat de gelijknamige korte film bij ons in première. De film Broad Shoulders brengt de muziek van het album samen met een verhaal over een jonge en gecompliceerde liefde. Het is geschreven en geregisseerd door Heston Charres.

Taylor vertelde ons het volgende over de film: “Ik hoop dat het andere artiesten inspireert om op andere manieren te experimenteren met video en zich bloot te geven aan hun fans.”