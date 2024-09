Bekijk de eerste trailer van ‘Blade Runner: 2049’

Een van de openingsshots van de eerste trailer van Blade Runner: 2049, het vervolg op de sci-fi-klassieker uit 1982, laat iets zien dat het origineel nooit aandurfde. De ‘geboorte’ van een replicant, een van de androids waar hoofdpersoon Ryan Gosling op jaagt.



De replicant komt uit een kunstmatige placenta. “Fijne geboorte,” fluistert een creepy Jared Leto. Dit is natuurlijk bedoelt om meer sympathie bij het publiek op te wekken voor de robots.

Het vervolg plaatst zich hiermee los van het origineel. De slechteriken uit Blade Runner zijn moreel ambigue wezens waar je echt mee meeleeft. Zo wordt de vrouwelijke Pris door een personage als een “instap pleziermodel” genoemd. Dat is natuurlijk walgelijk, maar het origineel drukt het nooit in je gezicht dat je iets voor de personages moet voelen zoals deze nieuwe trailer dat wel doet.

Het lijkt er op dat Blade Runner: 2049 de subtekst van het origineel veel explicieter wil maken. Dit zou een enorme teleurstelling kunnen worden. In het origineel spelen alle existentiële vragen zich af op de achtergrond van een verhaal over een agent met nog één laatste missie. Je krijgt als kijker veel vrijheid om het te interpreteren. Maar als het vervolg echt goed is uitgevoerd, kan het gedachtegoed van het origineel verder uitdiepen. En laten we op dat laatste hopen, we hebben er lang genoeg op moeten wachten.



Hoe dan ook, het dystopische, nachtelijke Los Angeles ziet er nog steeds fantastisch uit.