Kijk hoe deze Chinese vrouw de meest vindingrijke bureaulunch ooit maakt

Lunch op kantoor heeft altijd al iets deprimerends gehad. Meestal werk je de zoveelste droge bruine boterham met kaas weg vanachter je bureau, terwijl je emotieloos naar een scherm staart en de kruimels tussen je toetsenbord belanden. Iedere. Dag. Opnieuw. Het is zelfs zo erg dat, volgens een recent onderzoek, driekwart van de grijze kantoormuizen de afgelopen negen maanden iedere godganse dag precies dezelfde lunch naar binnen gedrukt.

Maar dan verschijnt opeens deze Chinese vlogster, die een dikke middelvinger opsteekt naar gortdroge kantoorlunches en in plaats daarvan haar hele werkplek omtovert tot een volledig uitgeruste keuken. Ze gebruikt geen alledaags keukengerei, maar ze gebruikt doodleuk de spullen die ze op kantoor vindt.

De vrouw, die online bekend staat als Little Ye in the Office, heeft verschillende video’s online staan waarin ze haar vindingrijke kookskills tentoonspreidt. Zo tovert ze een leeg Pepsi-blikje om tot een gasbrander, grilt ze bieflapjes met een strijkijzer, en haalt ze haar computer uit elkaar om verschillende onderdelen te gebruiken voor het bakken van pannenkoeken.

“Deze vrouw gaat zelfs zo ver om een lekkere maaltijd op werk te maken dat ze een hele computer uit elkaar haalt en weer in elkaar schroeft,” begint een reactie op één van de filmpjes. “Ze heeft voor altijd mijn respect gewonnen.” Tot op de dag van vandaag lijkt ze in dit kantoor werkzaam te zijn, iets dat ook best bijzonder is aan dit hele verhaal.

Het meest vermakelijke van de filmpjes van Litte Ye zijn ongetwijfeld haar collega’s. Stoïcijns blijven ze naar hun Excel-sheets staren terwijl er op nog geen meter afstand noedels en lappen vlees gekookt worden.

Sinds ze haar video’s begon te posten, zo’n drie weken geleden, heeft ze al 10.000 volgers binnen weten te harken op haar youtube-account. Het is nog niet duidelijk hoeveel van deze volgers jaloers kauwend op hun saaie bammetje kaas naar het scherm staren.