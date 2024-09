Young Thug is in dit interview bijzonder openhartig over zijn band met Gucci Mane

In een nieuw, openhartig interview met XXL vertelt Young Thug over het begin van zijn carrière en de banden die hij sindsdien heeft gelegd. In Gucci Manes interview in hetzelfde blad, verklapt Guwop dat hij Thug tekende voordat hij ook maar een liedje van hem had gehoord. Thugga vertelt zijn kant van het verhaal:

“Hij zei tegen me dat ik het in me had. Dat de rapgame van mij was, nog voordat ik überhaupt iets had bereikt. Hij is een oprecht mens, zoals Kanye dat ook is. Dat is mijn broer. Hij gaf me in een vroeg stadium al geld en daarmee kon ik mijn kinderen helpen.”

De rapper uit Atlanta bekent ook dat hij een even grote impact als Michael Jackson wil maken en dat hij gestopt is met raps over de gevangenis en het gangleven, omdat zijn lyrics in de toekomst werkelijkheid worden. Ook gaat hij in op zijn tumultueuze relatie met Rich Homie Quan. Bekijk het hele interview hieronder.