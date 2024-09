Foto’s van vechtende neo-nazi’s in een Zweeds bos

De Swedish Resistance Movement (SMR) is een extreem gewelddadige Zweedse neo-Nazi groepering. De laatste tijd hangt de groep veel rond in een buitenwijk van Stockholm genaamd Kärrtorp. Ze kalken swastika’s op praktisch ieder geschikt oppervlak en beledigen iedereen die niet in hun ideaalbeeld past.

Afgelopen zondag waren zo’n 200 mensen de agressie van de SMR zat. Ze besloten een vredevolle demonstratie tegen racisme en neo-Nazisisme te houden op het dorpsplein van Kärrtorp. Na vijftien minuten kwam een groep van ongeveer 30 neo-Nazi’s het plein opgelopen met brandende fakkels. De politie had het risico van de demonstratie een beetje onderschat, want er waren slechts tien agenten aanwezig. Het duurde dan ook niet lang voor alles nogal uit de hand liep. Een half uur later verplaatste het conflict zich naar de bossen, waar mensen elkaar te lijf gingen met stenen en stokken. Uiteindelijk kwam er een aantal busjes met agenten die ongeveer 28 mensen oppakten. Vier mensen raakten gewond.

