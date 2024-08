Op dit moment kan alleen een watermeloenslushie met tequila je redden

Porties: 6-8

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 4 uur (inclusief vriezen)

Benodigdheden

1 grote watermeloen

250 ml tequila

125 ml suikersiroop

Het sap van 2 limoenen

Stukken watermeloen als garnering

Bereidingswijze

1. Als je de meloen als kom wil gebruiken snij je simpelweg een klein stukje van de onderkant af, zodat hij plat blijft staan. Van de bovenkant snij je een iets groter deel af en met een lepel schep je de meloen leeg. Leg alle watermeloen op een plaat en zet ongeveer 4 uur in de vriezer, tot alle meloen bevroren is. Als je de meloen niet als kom wil gebruik, snij je de schil van de meloen af en snij je het vruchtvlees in plakken. Doe de plakken ongeveer 4 uur in de vriezer. Zorg ervoor dat je wat meloensap overhoudt, om later bij de slushie te voegen.

2. Doe ongeveer de helft van de bevroren meloen in een blender samen met de helft van de andere ingrediënten. Pureer tot een gladde massa en schenk in de kom.