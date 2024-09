We Are Electric was een romantische, bloedhete kermis

Er zijn festivals waar de verkoeling zo schaars is dat mensen bijna een moord doen om een plekje in de schaduw te bemachtigen. Uitdroging zit in een klein hoekje, en voordat je het weet lig je met een zonnesteek op de brancard bij een joviale EHBO-medewerker genaamd Gert-Jan, die ondanks de ernst van je kritieke situatie vriendelijk naar je blijft lachen. Daarom is het maar goed dat er festivals zijn zoals We Are Electric, waar je tussen het dansen en substantiemisbruik door even een fris duikje kan wagen in een idyllisch meer.

Gert-Jan en zijn uitklapbare oranje vriend hadden het afgelopen weekend dus helemaal niets te doen. Misschien heeft hij zelfs wel een kijkje kunnen nemen bij Jackmaster, Jeff Mills, Tiga of een van de vele andere dj’s die drie dagen lang een tropisch klimaat opwekten. Fotograaf Ralph Roelse ging naar het festival en kwam terug met de onderstaande foto’s.