We voelen vlinders door Haims nieuwe liedje ‘Want You Back’

Haim maakte vorige week haar grootse rentree met de live-video voor Right Now. Het was supercool te zien hoe ze van instrumenten wisselen, maar het trage liedje voelde toch een beetje aan als een proloog, een vuurtje dat langzaam aangewakkerd wordt.

Met de komst van de nieuwe single Want You Back is dan ook daadwerkelijk het hoofdgerecht geserveerd, waar op zijn Haims elk element van het arrangement voor een energie-explosie zorgt.

Videos by VICE

Heb je zin in een zompige bass? Dan kun je hem krijgen. Wil je gitaren die akoestische arpeggio spelen? Hoppa. En natuurlijk, wat vocalen betreft levert Haim ook gewoon. Luister naar het liedje hieronder.