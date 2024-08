We aten een broodje shoarma met dj Mino Abadier en bespraken hippe dönerzaken

Als je niet zo gek bent op een Nederlands AVG’tje, is het helemaal niet lastig om een buitenlands gerecht op tafel te toveren. Zo wordt het assortiment van Nederlandse supermarkten steeds diverser, ook al gaat dat niet altijd goed. De discussie rond culturele toe-eigening terzijde: we krijgen steeds meer keuzemogelijkheden. Nieuw in het eetlandschap zijn bijvoorbeeld ook de veganistische döners en kapsalons van Pita 3.0 die je vanaf maart in Amsterdam kunt eten: de hoofdstad krijgt een vegan dönerzaak. Fijn natuurlijk, want iedereen heeft het recht om een vette bek te halen.

Alleen is het jammer dat de klassieke grillroom niet gespaard blijft. In een artikel in Het Parool wordt benadrukt dat het geen “ongezellige snackbar wordt waar je even snel een broodje naar achter hakt.” Eerder schreef diezelfde krant al over restaurant Donnies dat de felle neonlampen in de hoek een knipoog zijn naar het ordinaire imago van döner. In het artikel staat bovendien dat het slechte imago van het broodje snel vergeten kan worden door het te combineren met een fles champagne van 28,50 euro. Je kunt je afvragen waarom een kebabzaak geen goed imago meer kan hebben zonder champagne op de menukaart te zetten.

