We beginnen tegenwoordig een stuk later met seks

Oh, de zomer. Het jaargetijde van brandwonden door de waterglijbaan, de geur van rotting die opstijgt uit stilstaand water, maar vooral het jaargetijde van geile, zweterige seks. De combinatie van weinig kleren, cocktails en zwoele avonden maakt dat de zomer een uitstekend seizoen is om te neuken – maar eigenlijk is de winter ook een uitstekend jaargetijde voor seks, en de herfst en de lente ook. Seks is namelijk een van de beste, zo niet de allerbeste activiteit die twee mensen (of meer, als dat je ding is) samen kunnen ondernemen.



Tegelijkertijd zijn seks – en aan seks gerelateerde zaken als sexting – helaas niet altijd alleen maar leuk. Seksueel misbruik komt nog steeds veel voor, en een naaktfoto die onbedoeld het halve internet overgaat kan veel schade aanrichten. Om te onderzoeken op welke gebieden van seksualiteit professionele hulpverleners en beleidsmakers moeten letten onderzoekt Rutgers, een kenniscentrum op het gebied van seks, eens in de vijf jaar de laatste trends op het gebied van seksualiteit onder jongeren tot 25 jaar. Dat onderzoek, waaraan 20.000 jongeren in Nederland hebben deelgenomen, verscheen vandaag. We verzamelden de belangrijkste conclusies; dit is hoe het ervoor staat met neukend Nederland anno 2017.

We wachten langer voor we in de wondere wereld van seksuele activiteit duiken

In 2012, toen het onderzoek van Rutgers voor het laatst werd gehouden, was de leeftijd waarop de helft van de jongeren seks had gehad – we hebben het dan over daadwerkelijk neuken, niet gewoon een beetje friemelen – 17,1 jaar. Dit jaar is die leeftijd gestegen naar 18,6. Of dat komt doordat we tegenwoordig druk zijn met andere dingen – zoals fidget spinners op onze neus balanceren of het toepassen van bloemenkransfilters op onze huisdieren – of dat jongeren gewoon minder geil zijn geworden zegt het onderzoek niet. Blijkbaar komt Netflix & chill in de praktijk vooral neer op Netflixen en zenuwachtig naast elkaar op de bank zitten terwijl niemand echt een move durft te maken terwijl je je afvraagt of je niet een iets geilere serie dan Stranger Things had moeten uitkiezen.

De onderzoekers stelden ook vast dat het aantal mensen dat op een leeftijd van tussen de 12 en 14 al begint aan seks is gedaald. Dat is volgens hen goed nieuws, omdat kinderen op die leeftijd vaker gedwongen worden tot dingen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben, en omdat ze dat bovendien vaak onveilig doen.

Bijna iedereen vindt seks chill

Van de jongens die ’t al weleens doen vindt 94 procent seks een prettige activiteit. Voor meisjes is dat 90 procent. Daarnaast weten we ook wat we precies fijn vinden in bed, en vinden jongeren seks belangrijk. Volgens het onderzoek is het vooral opmerkelijk dat het verschil tussen jongens en meisjes zo klein is; dat is in het verleden weleens anders geweest.

De pil is op z’n retour

Hoewel de pil nog steeds de meest gebruikte vorm van anticonceptie is, gebruiken steeds minder meisjes ‘m. Van de meisjes die seksueel actief zijn gebruikte vijf jaar geleden nog 61 procent de pil. Nu is dat nog maar 50 procent. In plaats daarvan gebruiken steeds meer meisjes andere vormen van anticonceptie. Vooral het spiraaltje is populair, en dat is volgens de onderzoekers best goed nieuws, omdat je met een spiraaltje niet elke dag die fucking pil hoeft te slikken, en ‘m dus kunt niet kunt vergeten – 11 procent van de meisjes die seks hebben heeft er eentje.

Condooms zijn lava

Iedereen weet dat seks met condoom verstandiger is dan zonder, maar toch hebben veel mensen daar niet echt een boodschap aan. Tijdens hun eerste keer gebruikte 70 procent van de ondervraagden er een, maar daarna vinden veel mensen het wel welletjes met de beschermde seks. Vier van de tien mensen die aan het onderzoek deelnamen zeiden dat ze tijdens hun laatste one night stand geen condoom gebruikten.

Sexting is zo spannend dat we het soms toch doen, terwijl we heus wel weten wat de risico’s zijn

12 procent van de meisjes en 13 procent van de jongens in het onderzoek heeft het afgelopen halfjaar een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders gestuurd. 5 jaar geleden was dat nog respectievelijk 4 en 6 procent. Dat is een flinke stijging, maar in 2012 zat nog niemand op Snapchat, dus zo gek is die stijging misschien ook weer niet. Het bewijst alleen de regel dat alle technologische ontwikkelingen, zoals Snapchat en camera’s aan de voorkant van je telefoon waarmee je jezelf makkelijk kunt filmen – direct worden ingezet voor seksuele doeleinden. (Een natuurwet die overigens ook wordt bewezen door het feit dat op Pornhub zeker een dozijn video’s te vinden is waarin fidget spinners – misschien wel het knapste staaltje technologie ooit – in enige vorm een rol spelen; en ja, als je op die link klikt kom je dus op Pornhub terecht dus kijk een beetje uit met klikken als je op je werk bent, of op bezoek bij je tante.)

We doen minder vaak dingen waar we geen zin in hebben

Nee, dit gaat niet over de afwas, je was een artikel over seks aan het lezen, weet je nog. Waarom denk je opeens aan de afwas? 2 procent van de jongens en 11 procent van de meisjes geeft aan ooit te zijn gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied wat ze eigenlijk niet wilden. Dat is iets minder dan in 2012, wat op zich goed nieuws is, maar het is natuurlijk nog steeds te veel.

Jongeren zijn meer oké met homo’s, maar er valt nog een hoop te winnen

Toen in 2012 de vraag werd gesteld of het oké is als twee jongens elkaar op straat zoenen, zei de helft van de jongens en een kwart van de meisjes “nee.” In 2017 zegt 27 procent van de jongens en 13 procent van de meisjes dat ze het afkeuren als twee jongens elkaar op straat een kus geven. Het goede nieuws is dat dit percentage dus bijna gehalveerd is. Het slechte nieuws is dat er blijkbaar nog steeds veel jonge mensen zijn die een probleem hebben met homoseksualiteit. En dat is fucked up, want het is inmiddels 2017, en het is zo langzamerhand wel een keertje mooi geweest met die homofobie.