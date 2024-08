We belden Lasse Nilsson over Zlatan, vissen met Bosvelt en matten met Pellè

Het is alweer zeven jaar geleden dat Lasse Nilsson (36) Nederland verliet, maar het gevoel voor de taal is hij niet verloren. “Je kunt de vragen gewoon in het Nederlands stellen hoor,” klinkt het aan de andere kant van de lijn. De Zweed speelde in de Eredivisie voor Heerenveen en Vitesse, waarna hij terugkeerde naar zijn vaderland.

Daar speelt Nilsson nu op het tweede niveau bij Norrby IF. Hij zit in de laatste fase van zijn carrière en kijkt al uit naar het leven zonder voetbal. Nilsson is eigenaar van een vastgoedbedrijf en kan niet wachten om met zijn familie door Azië te reizen. VICE Sports belde met ‘Pippi Nilsson’ en sprak hem over de kansen van Zweden op het WK, zijn band met Afonso Alves en vissen met Paul Bosvelt.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Lasse, hoe gaat het met je?

Lasse Nilsson: Het gaat heel erg goed met me. Ik hou nog heel erg van het spelletje, maar ik worstel veel met kleine blessures. Helaas werkt m’n lichaam niet meer zo goed mee als vroeger. Zelfs als ik keihard werk en er superveel energie insteek, lukt het me bijna niet om blessurevrij te blijven. Na dit seizoen stop ik er hoogstwaarschijnlijk mee. Laten we zeggen dat het 95% zeker is dat ik ermee kap.

Hoe ziet je leven naast het voetbal eruit?

Ik geniet enorm van het leven. Ik probeer zoveel mogelijk tijd met mijn vrouw en kinderen door te brengen, en ben ook nog eigenaar van een vastgoedbedrijf. Mijn zakenpartner en ik kopen en bouwen huizen. Die verhuren we dan weer als appartementen. Eigenlijk runt mijn compagnon de hele zaak en spring ik af en toe bij als er paniek is. Ach, laat ik maar eerlijk zijn: ik doe niet zo veel. Hij doet al het werk.

Daarnaast ga ik in mijn vrije tijd graag golfen. Toen ik jonger was, hielp golf heel erg om even m’n gedachten te verzetten van het voetbal. Het was een soort therapie voor me. Nu doe ik het puur voor de lol.

Kijk je uit naar het leven zonder voetbal?

Zeker, het eerste jaar ga ik zo min mogelijk doen op werkgebied. Daarna zien we het wel weer verder. We gaan met de familie voor een half jaar naar Azië. Het ligt er een beetje aan of ik definitief een punt achter mijn loopbaan zet, maar er is een goede kans dat we in december al vertrekken. We willen naar Japan, Thailand, Vietnam en Singapore. Ik ben benieuwd waar we allemaal eindigen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.

Ik zag je op Instagram achter de draaitafel als dj. Heb je ambities in de muziekwereld?

Haha, ik hou heel erg van muziek. Ik ben een echte liefhebber van hiphop, maar ik heb geen plannen om dj te worden. Ik draai weleens voor de lol bij me thuis. Dat vinden mijn kinderen altijd leuk.

Waar ga je de wedstrijd van Zweden tegen Zwitserland kijken?

Ik zit dan in Spanje met mijn gezin. Ik vrees dat we tijdens de eerste helft in de auto ergens rondom Barcelona rijden. Hopelijk kan ik de tweede helft dan rustig bij het hotel zien. Voor het toernooi had ik weinig gegeven voor dit Zweden. Ik zag de spirit in het elftal, maar miste de kwaliteit. Ik was echt onder de indruk van de strijdlust tijdens de groepswedstrijden. Zweden kan zo ver komen als ze zelf willen. Ze gaan zeker winnen tegen Zwitserland.

Jullie zitten aan de goede kant van het speelschema.

Dat is zeker prettig ja. In de volgende ronde hoop ik op Engeland, die liggen ons denk ik beter dan Colombia. Zweden heeft het altijd makkelijker tegen goed georganiseerde elftallen. Ik noem dit Zweden ook weleens IJsland 2.0. Ze spelen compact met de linies dicht op elkaar. Niemand speelt met zijn kop omlaag en niemand klaagt. We hebben na het vertrek van Zlatan geen echte ster meer. Als je zo’n superster in je elftal hebt, dan verwacht je automatisch dat hij al het werk opknapt. Maar ik zou nooit zeggen dat Zweden beter af is zonder Zlatan. Ik hou van Ibrahimović. Ik had hem graag op het WK gezien.

Jimmy Durmaz van het Zweedse elftal kreeg d oodsbedreigingen na de wedstrijd tegen Duitsland. Dit had veelal te maken met zijn buitenlandse afkomst. Schrok je van dit incident?

Er waait momenteel een rechtse wind door Europa. De toon richting spelers met een andere achtergrond of religie is een stuk negatiever dan voorheen. In Zweden is dit helaas niet anders. Het baart me wel zorgen. Het enige dat die rechtse partijen willen is buitenlanders tegenhouden, het maakt ze dan niet uit of die mensen dringend hulp nodig hebben. Ik walg er echt van. Maar het incident rondom Durmaz verbaasde me in deze tijden niet.

Breng je nog weleens een bezoek aan Nederland?

Ik ben er een paar keer geweest, maar als ik stop, wil ik veel vaker gaan. We hebben er nog vrienden en mijn vrouw en ik zijn gek op het land. Ik kon heel goed aarden in Nederland, ook omdat ik eigenlijk niet echt een typische Scandinaviër ben. Ik zeg wat ik denk en ik ben totaal niet introvert. Nederlanders durven zich uit te spreken en hebben schijt aan wat andere mensen daarvan vinden. Jullie zijn iets meer open minded eigenlijk, daar houd ik van.

Volg je je oude clubs Vitesse en Heerenveen nog?

Ik kijk zo nu en dan een wedstrijd in de Eredivisie. Arber Zeneli van Heerenveen is een goede vriend van me en die volg ik op de voet. We kennen elkaar uit onze gemeenschappelijke periode bij Elfsborg. Ik heb ook wat mensen gesproken van Heerenveen rondom zijn transfer. Ik heb ze verteld dat hij een fantastische speler is en ze hem zeker moesten kopen. Verder keek ik dit seizoen in de Eredivisie graag naar Justin Kluivert, Hirving Lozano en Reza Ghoochannejhad. In mijn tijd bij Heerenveen zat Reza nog in de jeugdopleiding.

Hoe kijk je terug op je tijd bij Heerenveen en Vitesse?

Het waren compleet verschillende tijden. Heerenveen was mijn eerste buitenlandse avontuur en zal daarom altijd speciaal voor me blijven. Mijn vrouw en ik hebben echt genoten in Friesland. Maar ook in Arnhem hebben we het erg lekker gehad. Het was altijd fantastisch om in het GelreDome te spelen. Het is jammer dat het destijds zo’n roerige periode was bij Vitesse met veel verschillende trainers en spelers. Die Georgische man (Merab Jordania, red.) nam in die tijd de club over.

Je oud-ploeggenoot Abubakari Yakubu overleed vorig jaar. Hoe herinner jij je hem?

Pfoe, dit komt als een shock voor me man. Ik wist het nog niet en schrik echt enorm van dit nieuws. Yakubu was een fantastische guy. Hij was een van de grappigste spelers met wie ik ooit heb samengespeeld. Een persoonlijkheid die iedereen in zijn kleedkamer wil hebben. We hebben mooie momenten samen gehad, maar door dit heftige nieuws kan ik er even niet opkomen.

Ik vond een foto van je waarop je een klap in je gezicht kreeg van Graziano Pellè. Wat had je geflikt?

Haha, dat kan ik me nog wel herinneren ja. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik haalde in ieder geval echt het bloed onder zijn nagels vandaan. Hij verkocht me een klap, dus het was me aardig gelukt om hem kwaad te krijgen. Later hebben we het er nog eens over gehad. No hard feelings wat mij betreft. Als je van het veld stapt, dan is alles vergeven en vergeten. Ik heb daar trouwens nog wel een soort theorie over. In mijn ervaring zijn de spelers die je niet kunt uitstaan op het veld, juist de personen waarmee je buiten het voetbal goed kunt opschieten.

Heb je daar meer voorbeelden van?

Markus Rosenberg is nu een van mijn beste vrienden, maar als voetballer kon ik hem niet uitstaan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Pa-Modou Kah van Roda JC. We hadden een keer een gevecht op het veld, waarna we allebei rood kregen. Hij is later een goede vriend van me geworden. Hij is gestopt met voetballen en is tegenwoordig assistent-trainer van een club in Canada. Dus hij is lekker bezig.

In Heerenveen kreeg je te maken met Gertjan Verbeek als trainer. Hoe was jullie relatie?

Goed man, we hebben lang contact gehouden. Dit seizoen heb ik hem helaas niet meer gesproken. Hij was een belangrijke man in mijn loopbaan. Ik had discipline en structuur nodig in die tijd, en dat heeft hij me bijgebracht. Hij gaf met het vertrouwen om te kunnen uitblinken. Ik heb alleen maar respect voor Gertjan.

Klopt het dat Verbeek je later ook naar Feyenoord wilde halen?

We hebben er in mijn tijd bij Saint-Étienne over gesproken. Meer niet. Het is nooit echt concreet geworden. Feyenoord had het financieel moeilijk en ik had een dik contract in Frankrijk. Echt dicht bij een transfer is het dus nooit gekomen.

In Heerenveen vormde je een koningskoppel met Afonso Alves. Waarom klikte dit zo goed?

Ik heb echt geluk gehad met goede spelers om me heen. In m’n beginperiode speelde ik met Klaas-Jan Huntelaar en later met Afonso. Klaas-Jan was altijd in de zestien te vinden. Ik mocht dan lekker om hem heen zwerven. Bij Afonso lag dat iets anders, maar wij hadden iets speciaals. We dachten hetzelfde over voetbal. Hij was iemand die me blindelings begreep.

Spreek je die gasten nog weleens?

Klaas-Jan heb ik helaas al enkele jaren niet gesproken. Met Afonso heb ik nog goed contact. Hij woont in Belo Horizonte in Brazilië. Verder spreek ik nog weleens met oud-ploeggenoten via Facebook. Het beste contact heb ik met Paul Bosvelt. Hij is een goede vriend van me. Als ik gestopt ben, kijk ik ernaar uit om met Paul te gaan vissen. Hij is daar gek op. Het lijkt me leuk hem weer te zien en hem rond te leiden in Zweden.

Tot slot, noemen mensen in Zweden je net als in Friesland weleens Pippi Nilsson?

Haha nee, in Zweden heeft nog nooit iemand me zo genoemd. Dat was echt iets uit mijn tijd bij Heerenveen. Ik denk dat ze me zo noemden omdat ik Zweeds ben en door mijn lange haar in die tijd. Ik had ook altijd een mooi liedje in het Abe Lenstra Stadion. Daar genoot ik altijd heel erg van. Ik heb echt niks slechts te zeggen over de mensen bij Heerenveen. Iedereen in Friesland is goed voor me geweest.

Veel succes tegen Zwitserland en geniet van je vakantie in Spanje.

Thanks man. Dat ga ik zeker doen. Ciao!

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.