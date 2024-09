We belden mensen die vernoemd zijn naar feministen om ze een vrolijke vrouwendag te wensen

Op Internationale Vrouwendag worden de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen gevierd. De organisatoren van de Women’s March sporen vrouwen zelfs aan om deze dag vrij te nemen, zodat vrouwen laten zien hoe het is om een dag zonder hen te moeten leven.



Omdat we allemaal, mannen en vrouwen, veel te danken hebben aan voorvechters van de vrouwenzaak, moet het wel een eer zijn om naar een van hen vernoemd te zijn. Daarom belden we met een Aletta Jacobs, Joke, Simon en Solange, en feliciteerden we ze met deze vrolijke dag.

Videos by VICE

Aletta Jacobs (27)





Broadly: Hoi Aletta, gefeliciteerd met Internationale Vrouwendag!

Aletta Jacobs: Dankjewel, jij ook!

Wat vind je van je naam? Ben je toevallig naar Aletta Jacobs vernoemd?

Nee, niet per se. Mijn ouders vonden het grappig, ze vonden het een leuke naam en het was een leuke bijkomstigheid dat ik dezelfde naam kreeg als de beroemde feminist. Ik vind mijn naam zelf ook wel leuk. Vroeger op de middelbare school kende iedereen mijn naam omdat je het natuurlijk makkelijk onthoudt.

Nooit last gehad van je naam?

Ik heb in Groningen gestudeerd, en iedereen kent haar daar omdat Aletta Jacobs daar heeft gestudeerd als eerste vrouw. Er werden ook veel grapjes over gemaakt, en veel mensen geloofden me niet. In mijn eerste jaar schreef ik me in voor de roeivereniging Aegir. Toen de ploegjes werden gemaakt, werden de namen opgenoemd. Ze sloegen mijn naam over, omdat ze dachten dat ik niet echt was, dat de concurrerende vereniging als grap een Aletta Jacobs had ingeschreven.

Maar het heeft ook voordelen. Er was eens een musical over Aletta Jacobs, waar ik meteen een kaartje voor kreeg. En ik werd uitgenodigd voor de opening van een Aletta Jacobs-expositie in het Universiteitsmuseum. Terwijl het gewoon mijn naam is, ik heb er niks voor gedaan.

Voel je je door je naam ook verbonden met feminisme?

Ik weet precies wat ze heeft gedaan en waar ze voor stond. Vroeger hield ik ook spreekbeurten over Aletta Jacobs en omdat ik zo heet, heb ik me extra verdiept in haar. Ik voel me door mijn naam eigenlijk verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van feminisme.

Je woont op dit moment in Canada, ga je daar Internationale Vrouwendag vieren?

Ja, ik heb een vriendin die feministische filmstudies studeert. Zij heeft vanavond een vertoning van een feministische film en daar ga ik heen.

Denk je dat er in Canada meer aandacht is voor Internationale Vrouwendag?

Ja, dat denk ik wel. Dit soort dagen zijn hier heel belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld op universiteiten erg veel aandacht aan besteed. Daarnaast zijn er ’s avonds veel activiteiten.

Vind je Internationale Vrouwendag belangrijk?

Ja, het is belangrijk om erbij stil te staan dat het niet zo lang geleden nog heel anders was voor vrouwen. We hebben nog helemaal niet zo lang gelijke rechten en we mogen nog niet zo lang stemmen. Ook de rechten die we nu nog moeten krijgen, vind ik belangrijk. Er moeten meer vrouwen in topposities bijvoorbeeld, en je ziet dat er meer meisjes afstuderen, maar dat er wel veel minder hoogleraren zijn. De emancipatie moet zeker nog doorgaan.

Simon (26)

Broadly: Simon, je moeder heeft je vernoemd naar Simone de Beauvoir, toch?

Simon: Ik weet niet zeker of het ook mijn vaders keuze is geweest, maar in ieder geval die van mijn moeder. Ze hechtte – en nog steeds – veel waarde aan vrouwenrechten, en ik denk mijn vader ook wel. Mijn moeder heeft me geleerd om op een vrouw te stemmen.

Ga je deze verkiezingen weer op een vrouw stemmen?

Ik heb nog nooit van mijn leven niet op een vrouw gestemd. Politiek bewustzijn is het nieuwe punk.

Vind je het een eer dat je zo heet?

Ja. Ik heb ook een keer De Tweede Sekse tot de helft gelezen, maar dat had meer te maken met mijn aandachtsspanne dan met haar gedachtegoed. Ik vond dat ze het heel goed verwoordde, dat je als vrouw in die tijd niet los gedefinieerd kon worden van een man, dat je geen eigen entiteit was. En ook heb ik van haar geleerd dat niet elke vrouw het leuk vindt om moeder te zijn.

Zou je jezelf feminist noemen?

In principe streef ik gelijkheid na, dus misschien ben je dan automatisch feminist. Maar ik snap ook wel dat sommige vrouwen er aanstoot aan nemen als mannen zichzelf feminist noemen. Dus het maakt me niet uit.

Wat een herrie hoor ik op de achtergrond, wat is dat?

Ik ben op wintersport en sta hier in een apres-skibar. Je hoort Let’s twist again – een verschrikkelijk nummer, recht uit het patriarchaat.

Gelukkige Internationale Vrouwendag!

Jij ook, het is jullie gegund. Graag wil ik nog een shout out doen naar Roosbeef, want het liedje Controleer Mij zit al dagen in mijn kop. En aan Rihanna, wegens haar bijdrage aan de popcultuur. Ik waardeer haar als mens en als kunstenaar.

Ga je De Tweede Sekse ooit nog uitlezen denk je?

Ik denk eerlijk gezegd van wel, als ik ouder ben en geruite pantoffels aan heb – en in de tussentijd blijf ik voorstander van het patriarchaat slopen.

Joke (29)

Broadly: Hoi Joke, allereerst een gelukkige Internationale Vrouwendag gewenst.

Joke: Ja, dankjewel, jij ook!

Ben je toevallig naar Joke Smit vernoemd?

Nee, dat niet. Ik heb twee zussen en die zijn naar oma’s vernoemd. Maar er waren maar twee oma’s, dus toen zochten ze nog een derde naam voor mij, en Joke vonden ze gewoon wel een mooie naam. Vandaar. Maar er is geen connectie met Joke Smit.

Ken je het werk van Joke Smit goed?

Ik heb er tijdens college van gehoord en ik ken haar wel. Ik wist niet precies wat ze allemaal heeft gedaan, dus ik heb haar net even opgezocht voor dit interview.

Voel je je door jouw naam verbonden met de strijd om gelijkheid?

Niet door mijn naam, maar ik ben wel bezig met gelijkheid, en daarom vond ik het ook leuk om hiervoor te worden gevraagd. Ik zit bij de Partij voor de Dieren en ben heel erg bezig met dierenrechten. Dat zie ik ook als een vorm van emancipatie. Ik zou ook wel een Internationale Dierenrechtendag willen.

Vier je Internationale Vrouwendag?

Nee, ik had er hiervoor nog nooit van gehoord.

Vind je het belangrijk dat Internationale Vrouwendag bestaat?

Ik vind wel dat er bijvoorbeeld voor LHBT’ers meer gedaan moet worden, en dat er aan emancipatie voor bijvoorbeeld lesbische vrouwen moet worden gewerkt. Maar ik heb bij mezelf in het dagelijks leven nooit het idee dat ik echt word achtergesteld. Ik denk dat feministen zoals Joke Smit al veel van het werk hebben gedaan en dat de situatie daardoor beter is geworden. Wat er nog moet worden gedaan aan vrouwenrechten kunnen andere mensen doen. Ik houd me liever bezig met dierenrechten, want daar moet volgens mij nog veel meer voor gebeuren. Ik strijd mijn eigen strijd.

Solange (27)

Foto door Ivars Krutainis



Broadly: Hoi Solange. Fijne Internationale Vrouwendag!

Solange: Dankjewel. Jij ook!

Wat vind je van je naam?

Ik ben heel blij met mijn naam. Ik kreeg ‘m van mijn tante, naar haar ben ik vernoemd. Ik vind het een mooie klank en een originele naam.

Luister je door je naam ook meer naar liedjes van Solange en Beyoncé?

Ik denk niet per se door mijn naam, maar ik ben wel geïnteresseerd in ze. En ik ben natuurlijk wel extra trots. Ik heb niet alleen dezelfde voornaam als Solange, maar ook hetzelfde sterrenbeeld en natuurlijk hetzelfde haar.

Beschouw je Beyoncé als feminist?

Ja. Ik vind dat ze laat zien hoeveel kracht een vrouw heeft en zou moeten hebben. Ze staat voor zoveel dingen waar sommige mensen bang voor zijn om over te praten. Ze vecht voor de kracht van vrouwen en voor vrouwenrechten. Ze herinnert ons eraan dat we niet over ons heen moeten laten lopen.

Solange heeft een essay geschreven over zwart zijn in een witte samenleving, en laat zich op Twitter geregeld uit over racisme. Herken jij de dingen die zij zegt?

Voor mij persoonlijk valt het wel mee, gelukkig. Ik heb niet zoveel last van racisme in de publieke ruimte, maar ik ben wel bewust van het feit dat het gebeurt.

Vier je deze dag?

Absoluut. Ik ga vanavond met negen vriendinnen eten. Goeie herinneringen ophalen, om niet te vergeten wie we zijn.

Vind je het belangrijk dat Internationale Vrouwendag bestaat?

Ja. Voor mij is het net als moederdag. Het is een extra herinnering om iemand niet voor lief te nemen. We moeten trots zijn dat we vrouw zijn en daar vandaag extra van genieten.