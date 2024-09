We belden met Valentijnen om ze een goede Valentijnsdag te wensen

In 2016 werden 90 jongens ‘Valentijn’ genoemd – een naam die oorspronkelijk van het Latijnse ‘Valens’ komt, wat sterk en invloedrijk betekent. Maar waar Valentijnsdag vandaan komt, is minder duidelijk. Wat we in elk geval wel weten is dat paus Gelasius in het jaar 496 14 februari uitriep tot de dag van de Heilige Valentijn, wat zou kunnen gaan over een Romeinse priester of een bisschop van het Italiaanse plaatsje Terni.

Hoe de liefde vervolgens in dit verhaal betrokken raakte, daarover verschillen de meningen, maar duidelijk is dat Hallmark en verkopers van hartjesprullaria daar dolgelukkig mee zijn. Maar hoe ervaren mensen die Valentijn heten deze dag? Liggen hun brievenbussen extra vol liefdesverklaringen, of duiken ze liever onder? Zijn ze lievere mensen dan gemiddeld omdat ze Valentijn heten? We belden er een paar op om het ze te vragen.

Videos by VICE

Valentijn Kortz (26)

werkt op de salesafdeling van een ICT-bedrijf

Broadly: Ha Valentijn, wat vind je van je naam?

Valentijn: Ik ben er heel blij mee. Mijn doopnaam is Nicolaas Peter Valentijn, mijn eerste naam is dus Nicolaas. Heel vroeger was mijn roepnaam Klaas, maar omdat mijn oom ook zo heet en het een beetje raar overkwam, hebben mijn ouders Valentijn als roepnaam gekozen. Daar ben ik heel blij mee, want ik vind Valentijn stukken leuker dan Klaas.

Maken mensen wel eens opmerkingen over je naam?

Vroeger was de eerste vraag die ik kreeg: “Ben je op Valentijnsdag geboren?” maar dat is niet zo. Op Valentijnsdag zeggen mensen vaak dingen als: “Hee, het is jouw dag,” en meer van dat soort onoriginele opmerkingen.

Doe je zelf aan Valentijnsdag?

Nou ja, een soort van. Vijf dagen na Valentijnsdag kreeg ik iets met mijn vriendin, dus op Valentijnsdag zelf doen we niks, want anders moeten we elkaar vijf dagen later weer iets geven. Vaak is dat gewoon een kleinigheidje, niks heel bijzonders.

Wat was de gekste Valentijnsdag van je leven?

Een paar vrienden van mij hadden een paar jaar geleden op 14 februari als grap ‘Gefeliciteerd’ op mijn facebookpagina geschreven. Iedereen reageerde daarop en feliciteerde me, omdat ze dachten dat ik echt jarig was. Dat proberen ze inmiddels al een paar jaar, om te kijken wie er allemaal hapt, en vaak zijn dat er veel.

Heb je weleens misbruik gemaakt van je naam?

Een jaar of vijf geleden viel Valentijnsdag tijdens carnaval. Toen stond ik in een kroeg waar ook een meisje was dat helemaal versierd was met rozen. Ik zei tegen haar: “Wat leuk dat je je voor me hebt versierd! Ik heet Valentijn,” maar dat geloofde ze niet. Ze dacht dat ik echt een gladjanus was, dus toen moest ik het bewijzen met mijn ID-kaart. Uiteindelijk hebben wel nog lang staan praten en was het heel gezellig.

Valentijn Bannier (29)

is gitarist in de bands Koffie en Cirque Valentin

Broadly: Hoi Valentijn, wat vind je zelf van je naam?

Valentijn: Nu vind ik het een hele mooie en vrolijke naam, en op zich ook artistiek. Vroeger vond ik het minder leuk. Ik kon het niet echt uitspreken en slikte de L altijd in. Ik vond het dan ook spannend als ik ergens nieuw was en mijn naam moest zeggen, want ik wist niet wat de anderen kinderen ervan zouden vinden. Vroeger kende ik ook geen andere Valentijnen, maar nu ik er meer ken vind ik het jammer dat ik niet meer de enige Valentijn ben.

Zou je zelf een andere naam gekozen hebben?

Ik was vroeger fan van The Jackson 5, dus toen wilde ik altijd Jermaine of iets dergelijks heten. Maar nu zou ik niet meer willen ruilen.

Doe je zelf aan Valentijnsdag?

Niet echt. Ik stuur mijn vriendin wel een berichtje, maar het is niet zo dat we er speciaal voor uit eten gaan. Dat kan dit jaar trouwens sowieso niet, want ik zit momenteel in Amerika.

Zou je je eigen kind later Valentijn noemen?

Ik vind het een beetje raar om een kind dezelfde naam te geven als de oude. Ik zou liever een naam kiezen die ook mooi bij mijn achternaam past. Maar mijn band, Cirque Valentin, is er wel naar vernoemd. Daar kan je over een jaar trouwens weer muziek van verwachten.

Wat was je meest memorabele Valentijsdag tot nu toe?

Op de basisschool lag er op Valentijnsdag ineens een tekening op mijn bureau – ik dacht dat die van een meisje uit de klas kwam dat mij leuk vond. Ik was bang dat andere kinderen me ermee zouden plagen als ze het zagen, dus verscheurde ik ‘m en gooide ‘m in de vuilnisbak. Achteraf bleek-ie van een aardig jongetje uit de klas te komen, dus toen voelde ik me superschuldig. Uiteraard heb ik niet gezegd dat ik ‘m verscheurd had.

Daar zat ik dan, als Valentijn alleen op Valentijnsdag.

Ik had ook een keer een date op Valentijnsdag, in een kroeg, maar het meisje kwam uiteindelijk helemaal niet opdagen. Daar zat ik dan, als Valentijn alleen op Valentijnsdag. Later kwam ik erachter dat ze meedeed aan het programma Utopia, dus toen vond ik het niet zo een ramp dat ze me had laten zitten.

Valentijn Wilmink (20)

is skileraar

Broadly: Hey Valentijn, wat vind je zelf van je naam?

Valentijn: Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik vind het wel leuk omdat het niet echt een standaardnaam is.

Weet je waarom je ouders je zo genoemd hebben?

Ze hebben het van een of andere oude film, maar ik weet niet precies welke.

Krijg je wel eens opmerkingen over je naam?

Ja, eigenlijk het hele jaar door. Ik krijg standaard de vraag of ik op 14 februari jarig ben, en ook op Tinder krijg ik weleens slechte openingszinnen als: “Hee Valentijn, wil je mijn Valentijn zijn?”

Heb je je naam zelf wel eens gebruikt voor een slechte openingszin?

Nee, mensen gebruiken mijn naam al zo vaak als openingszin, het zou raar worden als ik dat zelf ook ging doen.

Valentijn van Eendenburg (27)

is coördinator bij een bedrijf dat jongeren opleidt in leerwerkbedrijven

Broadly: Ha Valentijn. Allereerst natuurlijk een fijne Valentijnsdag gewenst.

Valentijn: Dank je. Het is natuurlijk voor iedereen Valentijnsdag, he.

Dat is waar. Wat vind je zelf eigenlijk van je naam?

Ik vind het een leuke naam. In principe krijg ik er positieve reacties op. Op de basisschool werd ik wel eens gepest door de ouderejaars, dat was hun manier om me aan te pakken. Maar ik ben er nu blij mee. Het is een aparte naam.

Zou je zelf voor een andere naam gekozen hebben?

Ja, ik zou er zelf niet zo snel op komen. De eerste link die je legt is met Valentijnsdag, maar ik ben vernoemd naar mijn Zweedse opa, Valentin. Hij was mijn moeder heel dierbaar, en dat vind ik een mooiere gedachte dan het commerciële idee achter Valentijnsdag.

Zou je Valentina hebben geheten als je een meisje was geweest? Dat denk ik niet, omdat ik dus vernoemd ben naar mijn grootvader. Ik zou sowieso eerst anders heten, namelijk Lennart, maar ik ben veel blijer met Valentijn.

Hebben mensen wel eens commentaar op je naam met Valentijnsdag?

Er zijn meestal een paar mensen die me feliciteren, alsof het mijn verjaardag is. In sommige landen is je naamdag ook meer een ding. Ik krijg denk ik wel bovengemiddeld vaak ‘Fijne Valentijn’ te horen.

Mijn vriendin vindt Valentijnsdag vreselijk, dus ik eet vanavond alleen.

Heb je ook zelf wel eens iemand versierd door je naam in te zetten?

Nee, andersom ben ik wel vaak gevraagd of ik iemands Valentijn wilde zijn. Nu je het zegt – het is wel een gemiste kans.

Doe je zelf aan Valentijnsdag?

Nee, mijn vriendin woont in Maastricht, dus ik vier het niet. Ik heb wel een cheesy kaartje laten maken: met mijn hoofd geplakt op een gespierd lichaam. Mijn vriendin vindt Valentijnsdag vreselijk, dus ik eet vanavond zielsalleen. Vroeger kreeg ik wel een bosje bloemen van m’n moeder.

Zou jij je zoon of dochter ook Valentijn noemen?

Ik vind het raar om je kind dezelfde naam te geven, zoals André Hazes bijvoorbeeld, daar zijn al drie generaties André Hazes Junior. Maar ik zou het andere mensen zeker aanraden om hun kind Valentijn te noemen.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.