We belden zitexpert Humberto Tan om te vragen waarom zijn mancave niet voor vrouwen is

Zijn vrouwen niet welkom in de mancave? Is de Humbertostoel speciaal ontworpen voor mannenbillen? Heeft Humberto als presentator ontdekt dat vrouwen anders zitten dan mannen?



Afgelopen week werd er als promotiestunt een mancave geopend in de Kalverstraat, met daarin de stoelen van Humberto Tan: de Humbertostoel. Dat Humberto naast presentator ook stoelenontwerper was, was voor mij nieuwe informatie. En of zijn stoelen lekker zitten zal voor mij altijd een vraag blijven, want volgens Het Parool is de mancave speciaal voor mannen: ‘Humberto Tan opent een tijdelijke mancave, vol computerspellen, snacks en drankjes, waar heren even kunnen uitrazen terwijl vrouwlief aan het winkelen is.’

Zijn vrouwen niet welkom in de mancave? Is de Humbertostoel speciaal ontworpen voor mannenbillen? Heeft Humberto als presentator van een talkshow, waarbij hij dagelijks omringd wordt door zittende mensen, ontdekt dat vrouwen anders zitten dan mannen? Ik had zoveel vragen na het bericht over de stoelen van Humberto in de mancave, dat ik zitexpert Humberto opbelde om het hem zelf te vragen.

Videos by VICE

Broadly: Ha Humberto, gefeliciteerd met de Televizier-ster! Is het laat geworden?

Humberto Tan: Ik moest natuurlijk gewoon RTL Late Night doen, maar daarna kwamen er wel bitterballen en champagne, dus toen werd het nog wel een klein feestje ja.

Ik belde je eigenlijk voor iets heel anders, namelijk om je wat dingen te vragen over stoelen en zitten. Hoe zit je er op dit moment bij?

Ik zit momenteel in de auto, dat zit wel lekker hoor. Het is een Audi, en de stoelen hebben armleuningen.

Heb je de auto speciaal uitgezocht op hoe die zit?

Nee, een auto zoek je uit op hoe die rijdt, daarna komt pas het zitten.

Als talkshowhost heb je dagelijks gasten bij je aan tafel zitten, heb je er lang over nagedacht wat voor stoelen het moesten worden?

Over alles van mijn show denk ik goed na, dus ook over hoe we zitten. Ik was niet meteen voorstander van hoge stoelen – die zitten voor vrouwen minder lekker, het kan onhandig zijn met een jurk of rokje. Ik wilde ook geen krukjes, dat zit lekker voor 10 minuten maar niet voor een uur. Ook heb ik gevraagd om voetenbankjes, als je hoog zit kan je daar je voeten op laten rusten.

De stoelen die er nu staan, zie je die wel zitten?

Ja, ze zitten heel lekker. We hebben twee versies, met of zonder armleuningen. Als we een gast met gitaar hebben, zitten armleuningen maar in de weg, vandaar.

Ik las in Het Parool dat je een eigen stoel hebt.

Ik heb ‘m niet ontworpen hoor, hij is gemaakt op mijn aanwijzingen. Samen met de ontwerper heb ik gekeken naar het comfort, de kleuren, de stoffen, dat soort dingen.

Staat de Humbertostoel ook bij je thuis?

Ja, alleen zit ik er niet zo veel op, omdat ik thuis meestal ook aan het werk ben en dan zit ik achter mijn bureau. Of ik lig in bed. In het weekend zit ik er wel op.

Heb je een lievelingsstoel thuis?

Ja, dat is mijn oude leren bureaustoel. Met wieltjes.

Zeg, hoe zit dat eigenlijk met de Humbertostoel – is die alleen voor mannen? Ik las in Het Parool dat de mancave er is voor ‘heren om uit te rusten’, terwijl ‘vrouwlief aan het shoppen is’ namelijk.

Nee natuurlijk niet, dat is net alsof je vraagt of business class vliegen alleen voor mannen is. De stoel is voor mannen en vrouwen. Het zijn meestal vrouwen die langer winkelen, dat wel.

Dus de mancave is niet alleen voor mannen?

Nee, vrouwen zijn ook welkom, graag zelfs. Man staat voor man én mens. Vrouwen willen lekker zitten, mannen willen lekker zitten, iedereen wil lekker zitten.

Denk je dat vrouwen anders zitten dan mannen?

Thuis niet, maar in het openbaar wel. Als vrouw moet je toch een beetje opletten, maar dat komt puur door de kleding.

Heb je wel eens gehoord van manspreading? Zit je zelf wel eens met je benen heel wijd?

Niet bewust. Maar mannen hoeven er gewoon minder over na te denken, vrouwen zijn er bewuster mee bezig. Manspreading kan onprettig zijn voor je buurman, maar ik kan me niet voorstellen dat je je er heel erg aan stoort.

Ja, daar verschillen de meningen over. Ben je veel in de mancave geweest eigenlijk?

Ik was bij de opening, dat was heel leuk. Verder ben ik heel druk geweest, maar ik hoop dit weekend nog even langs te gaan.

Dankjewel voor het interview Humberto, en geniet nog van je stoel en de prijs. Jij zit er warmpjes bij!

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.