We belden Tijani Babangida over Nigeria, Messi en zijn trouwplannen

De laatste keer dat we Tijani Babangida interviewden, ontvouwde hij zijn plannen om pindanoten naar Nederland exporteren en snel met een mooie vrouw te trouwen. Sindsdien hebben we gewacht op een excuus om Babangida weer te bellen voor een interviewtje. Gelukkig doet Nigeria, waar Babangida in 2015 nog “special assistant” was van toenmalig bondscoach Sunday Oliseh, dit jaar mee aan het WK.

De Super Eagles worden nu getraind door de Duitser Gernot Rohr, kwalificeerden zich makkelijk en zijn geplaatst in groep D met Argentinië, Kroatië en IJsland. Het shirt van de Nigeria is zo populair dat het nergens meer te krijgen is en met Moses Daddy Ayala Simon is een van de sterspeler helaas vlak voor het WK afgehaakt. Kortom: genoeg redenen om Babangida te bellen over zijn leven en de staat van het Nigeriaanse elftal.

VICE Sports: Hallo Tijani, waar zit je nu?

Tijani Babangida: Hallo, ik ben nu in Lagos. Ik ben hierheen gekomen voor een televisieprogramma over het WK. Ik ben een analist op televisie.

Hoe gaat het verder met je leven?

Goed, goed, oké.

Heb je al een shirtje van Nigeria te pakken gekregen?

Wauw, ik vind het een van de mooiste outfits op het toernooi, lekker kleurrijk. Volgens mij is het shirt heel populair en overal al uitverkocht. Als je er eentje wil kopen, gaat dat je niet meer lukken. Die zijn op. Ik heb er ook geen.

Hoe kan dat nou?

Ik heb er geen kunnen krijgen, maar ik weet zeker dat ik er eentje krijg na het WK. Salisu Yusuf, de assistent-trainer van Nigeria, is een goede vriend van mij. Hij gaat er eentje voor me regelen bij de spelers. Heb je de outfits ook gezien waarmee het Nigeriaanse elftal aankwam in Rusland? Helemaal in het wit en groen. Dat zijn de beste kleuren ter wereld. Die outfit is typisch Nigeriaans. Ik draag zo’n outfit ook vaak, bijna elke dag wel.

Zit de sfeer er goed in in Nigeria?

Supporters van Nigeria dragen al allemaal witte en groene pruiken. Mensen hier hebben veel vertrouwen in het team, doordat we bijna al onze kwalificatiewedstrijden wonnen tegen sterke teams als Algerije, Kameroen en Zambia. We willen nu geschiedenis schrijven door naar de kwartfinales te gaan. Nigeria heeft nog nooit de kwartfinales van een WK gehaald. Als je een Nigeriaan naar het WK vraagt, zal hij nooit over de finale beginnen. Een Nigeriaan zal altijd zeggen: “Ik hoop dat we de kwartfinales halen.”

Denk je dat Nigeria die verwachtingen waar kan maken?

Ik denk dat Nigeria het gaat flikken. Ze gaan heel anders zijn op het WK. Dat ga je zien. Veel mensen hier denken dat Nigeria Argentinië dit keer gaat verrassen. Daar geloven mensen echt in, ook al weten ze dat het heel moeilijk gaat worden tegen Messi. We hebben vertrouwen in een stunt.

Hoe gaat Nigeria Messi stoppen?

Bidden, haha. Je kunt Messi alleen maar stoppen als hij een slechte dag heeft. Messi is geen mens. Hij komt van een compleet andere wereld. Messi is gek. Hij vermoordt iedereen op het veld. Het is ook een probleem dat de verdediging van Nigeria niet zo sterk is. Die verliezen altijd een beetje hun concentratie. Maar die voorhoede is dodelijk en snel, met Ahmed Musa, Victor Moses, Kelechi Ihaenacho en Odion Ighalo.

Is iemand daarvan zo snel als jij was als speler?

Nee, nee, nee. Ahmed Musa is best snel, maar niet zo snel als ik. Niet zo snel als Baba. Er is maar één Babangida.

Heb je ook persoonlijke relaties met spelers uit de selectie?

Ik ken vooral Moses Simon goed, maar hij gaat niet naar het WK. Hij is vorige maand geblesseerd geraakt en heeft een probleem aan zijn been. Hij heeft echt pech gehad. Anders was hij een van de beste spelers in het team op het WK. Afgelopen week kwam hij bij mij thuis langs. We hadden het erover en hij was erg verdrietig. Ik voel met hem mee.

De laatste keer dat we je belden zei je dat de situatie rondom het Nigeriaanse elftal heel slecht was. Je vond dat er teveel politiek gedoe was. Wat is er sindsdien veranderd?

Kijk, toen Sunday Oliseh hoofdtrainer was, vroeg hij om heel veel vrijheid. De bond gaf hem die vrijheid niet. Maar de Europese trainer die er nu zit, Gemot Rohr, heeft mazzel, want hij krijgt wel heel veel vrijheid. Hij kan daardoor werken in een goede sfeer. Toen wij er zaten was het chaos. Iedereen had ruzie met elkaar en ik werd zelfs eventjes om niks geschorst.

Oliseh ging daarna aan de slag bij Fortuna Sittard. Daar werd hij dit seizoen ontslagen. Wat vond je daarvan?

Sunday Oliseh is een van de beste Nigeriaanse coaches. Toen hij naar Sittard ging, kon je zien dat hij het heel goed deed, voordat er problemen kwamen. Daarom was ik niet blij toen hij wegging. Fortuna Sittard promoveerde naar de eredivisie zonder hem, terwijl hij heel veel werk heeft gedaan voor de club. Ik wou zien dat hij het team naar de eredivisie bracht. Ik heb hem erover gesproken. Daar baalt hij ook van. Als hij zijn zin had gekregen, zou het goed zijn gegaan. Dat weet ik zeker. Hij is een hele goede trainer.

Is het je nog gelukt om pindanoten naar Nederland te exporteren?

Nog niet, omdat ik sindsdien niet naar Nederland ben geweest. Maar ik kom na het WK die kant op. Dan ga ik proberen die zaken op te zetten.

Je zei de laatste keer dat we elkaar spraken ook dat je single was, maar hoopte snel te trouwen. Is dat gelukt?

Hahaha, ik ben nog steeds single. Je kunt altijd vrouwen krijgen, die zitten overal, maar ik ben nu nog niet klaar om te trouwen. Ik denk wel dat ik heel snel weer ga trouwen.

Dat klinkt goed. Nou, als Nigeria de kwartfinale haalt, bel ik je weer op voor een analyse.

Oké, laten we hopen dat het zover komt. Bye bye.

