We berekenden hoeveel een Nederlandse drol kost

Ik ben helemaal klaar met de uitdrukking “het kost geen drol”. Je zegt er nog minder dan niks mee en het roept slechts vragen op. Zo kosten bijvoorbeeld een Volkswagen Phaeton, de complete Ajax-selectie en een lidmaatschap bij de Historische Vereniging Wieringen allemaal géén drol. Wat ze dan wel kosten is vraag twee. Weinig, maar kosten ze meer of minder dan een drol? Niet evenveel als een drol tenminste, dat is het enige wat we weten. Wat kost dan wél een drol? Er moet toch iets een drol kosten?

Lees verder op Motherboard.