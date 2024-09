We berekenden hoeveel mensen er dood moeten om klimaatverandering tegen te gaan

Ik zal nooit genocide plegen, maar de planeet over een aantal jaar wel. Het klimaat is namelijk hard op weg om binnen korte tijd de grootste massamoordenaar van onze aardbol te worden. En dat is voor een groot deel onze eigen schuld.

Het klimaat stevent namelijk af op een totale oververhitting. Hitterecord na hitterecord wordt gebroken omdat de door mensen geproduceerde uitstoot van broeikasgassen veel hoger is dan de capaciteit van de Aarde om die gassen weer op te nemen. Algemeen geaccepteerd is dat we in 2050 onze uitstoot moeten hebben beperkt tot drie gigaton CO2 per jaar, het veilige minimum. Inmiddels zitten we op 36 gigaton per jaar. Dat is 12 keer te veel.

Een van de meest gehoorde zinnetjes over klimaatverandering is dat “er nu eenmaal teveel mensen zijn.” De gedachte dat klimaatverandering met name door overbevolking komt is wijdverspreid in de milieubeweging, en zorgt ervoor dat groene mensen soms enorm misantropisch kunnen zijn.