We bespraken de Klassieker met de pastakok van Feyenoord

Als er een plek buiten De Kuip is waar je Feyenoord-spelers in het wild tegen kan komen, dan is het Italiaans restaurant La Salute. Hier wordt namelijk niet alleen de pasta gemaakt die de Feyenoorders eten voor het voetbal. Hier eten de spelers na een gewonnen wedstrijd, of als ze gewoon zin hebben in Italiaans eten en een praatje met de eigenaar, Libero Lo Monaco.

De spelers komen hier zo graag, dat ze vaak een foto of een shirt meenemen voor Libero, die dat dan trots in zijn zaak ophangt. Er hangen shirts van Feyenoorders die later naar Ajax gingen, zoals Kostas Lamprou, of juist Ajacieden die naar Feyenoord gingen, zoals Johan Cruijff. Libero heeft ondertussen zoveel shirts en foto’s van Feyenoorders, dat zijn muren vol hangen. Hij moet rouleren.

Met de Siciliaanse Libero heb ik afgesproken om te praten over de Klassieker. Voetbal, passie en temperament, deze woorden staan gelijk aan het Siciliaan zijn. En passie en temperament is precies wat ik zoek als het over de Klassieker gaat. Er worden een hoop wedstrijden gespeeld in Nederland, zelfs op deze zondag. Maar er is geen wedstrijd die meer teweeg brengt dan deze.

VICE Sports: Hoi Libero, jouw restaurant La Salute staat er om bekend dat er veel Feyenoord-spelers komen. Kun je er een paar opnoemen?

Libero Lo Monaco: Een heleboel. Toen Feyenoord kampioen werd, hebben ze daarna nog een keer met de hele selectie gegeten hier. Privé komen ook bijvoorbeeld Van Bronckhorst, Van Gastel, Wijnstekers, Fräser, De Wolf, Immers, Jacobs, Van Geel, Van Noordwijk en Van Hanegem hier eten. Dat komt door de zwager van Van Gastel. Die heeft hier eens een kookworkshop gedaan en dat beviel hem zo goed, dat hij dat vertelde aan Van Gastel. Zo is het begonnen.

Komen er eigenlijk ook Ajacieden bij jou eten?

Nick Viergever komt hier soms en Kostas Lamprou is een goede vriend van mij hè. Daar verandert Ajax niets aan. Hij zou eigenlijk eerst naar Excelsior gaan, waar die ook graag naartoe wilde gaan, maar dat ging niet door. Toen werd het Ajax.

Is dat geen probleem, als hij hier over de vloer komt?

Wat moet ik zeggen: ik gooi je naar buiten? Dat is ook gewoon een klant. Kostas komt hier ook. De andere klanten hebben er ook helemaal geen problemen mee. Maar ik denk dat het voor mij beter is dan voor de andere mensen, als je begrijpt wat ik bedoel?

Vind jij het niet jammer dat hij naar Ajax is gegaan?

Dat moet hij voor zichzelf beslissen. Kijk, vroeger had je clubliefde. Kijk naar Paolo Maldini, Coen Moulijn, Franco Baresi, Rudi Krol, Bennie Wijnstekers, die hielden van hun club. Dat is allemaal veranderd. Alles draait om geld. Kijk naar Virgil van Dijk met Liverpool: 85 miljoen euro. Belachelijk! Wat zou Maldini dan nu wel niet kosten? Cruijff, Maradona, Van Basten, Batistuta?

Je hebt ook een gesigneerde foto van Cruijff hangen, zie ik.

Helaas heb ik hem nooit ontmoet. Ik heb de foto een paar jaar geleden gekregen van Ferenc van der Vlies, hij werkt voor Cruijff Classics. Cruijff leefde toen nog en ik wilde een foto van hem in de zaak, dus ik vroeg Ferenc daarom. Niet veel later kreeg ik een gesigneerde foto van Cruijff met daarop geschreven: Speciaal voor Libero, van Johan Cruijff. Hij was van plan om hier te komen eten met Ferenc. Helaas heeft hij dat niet gered.

Als je nou een Ajax-shirt met handtekeningen aangeboden krijgt van de selectie, zou je die ophangen?

Volgende vraag!

Er hangt ook een foto van een wedstrijd Ajax-Feyenoord. Neeskens ligt op de grond en Van Hanegem zie ik op de rug weglopen.

Van Hanegem heeft op de foto Neeskens daar net een gebroken neus geslagen. Van Hanegem heeft die foto aan een van de grootste Feyenoordfans meegegeven, aan Jan de Knecht. Dat was voor mijn verjaardag. Jan heeft veel contacten bij Feyenoord. Hij was ook bestuurslid bij Feyenoord als afgevaardigde van de supporters. Hij komt hier ook vaak en heeft die foto overgedragen.

Ik zie dat je ook pizza Pellè op de kaart heb staan.

Dat is de pizza die Pellè altijd kwam eten. Op die pizza zit kaas en bresaola, meer niet. Geen tomatensaus, niets.

Kwam Pellè hier vaak in zijn tijd bij Feyenoord?

Graziano is een vriend van mij. Hij kwam hier echt heel veel. Ik heb nog steeds contact met hem. Hij zat hier ook op het terras met zijn toenmalig zaakwaarnemer Corvino te wachten op het telefoontje van Everton of hij kon komen of niet. Tegenwoordig spreken we elkaar niet zo vaak meer. Hij speelt toch in China, dat is ver weg. Weet je hoe hij in China terecht is gekomen?

Nee, heb jij daar wat mee te maken?

Ja, Willem van Hanegem belde mij of ik Graziano kon bereiken. Hij vertelde me dat er een Chinese club was die hem wilde hebben, Van Hanegem had alleen Graziano’s nummer niet. Dus ik heb Graziano gebeld en gezegd dat hij Van Hanegem moest bellen en zo is dat gegaan. Anders had hij nu bij Chelsea gespeeld. Daar ging de voormalig bondscoach van Italië, Antonio Conte, dat seizoen naar toe.

Is iedereen die hier werkt ook voor Feyenoord?

Ik heb er eentje lopen, Cristiano, die voor Ajax is. Hij is de schoonzoon van Bennie Wijnstekers. Ik heb hem weleens gezegd dat als ik van te voren wist dat hij voor Ajax was, ik hem niet had aangenomen. Geintje. De dag dat Feyenoord kampioen werd, moest hij werken en liep hij in de zaak rond alsof er iemand dood was gegaan. In Italië haal je ook altijd een grap met je rivaal uit als je kampioen bent geworden.

Wat voor grappen zijn dat dan?

De supporters van de club die het kampioenschap wint, dragen dan een doodskist die in de clubkleuren van de rivaal geverfd is, door de stad. En, bijna altijd, in iedere stad, zijn dat de kleuren van Juventus. Het is een traditie van ons.

Gaat Feyenoord of Ajax zondag winnen?

Feyenoord. Met 1-2. Als ze mijn pasta eten. Als ze dat niet doen, gaan ze niet winnen. Door mijn pasta zijn ze ook kampioen geworden. Ik gebruik extra kruiden en daar gaan ze sneller van lopen. Sinds twee jaar verzorg ik de pasta voor Feyenoord en sindsdien hebben ze de beker en de schaal gewonnen. Dat kan geen toeval zijn.

Ben je zenuwachtig voor de wedstrijd?

Ik ben relaxed. Maar als ze verliezen, gooi ik de televisie eruit.

Kan je niet goed tegen je verlies?

Nee, als ze verliezen, gooi ik de televisie weg en koop ik een nieuwe. Tijdens het WK van 1990 woonde ik op de tiende verdieping in Rotterdam Blijdorp. Italië verloor in de halve finale van Argentinië na strafschoppen. Ik heb de televisie toen zo uit het raam in het water gegooid. Mijn vrouw kwam thuis en vroeg waar die televisie was. Ik zei: “Daar beneden. In het water.”

