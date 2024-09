We bespraken Kempi’s maaltijdfoto’s met de huisfotograaf van Jamie Oliver

Het lijkt ontzettend goed te gaan met Kempi. Hij is nu al een tijdje op vrije voeten en sinds hij met z’n neefje Jermaine Niffer de 101 Barz afbrak blijft hij met enkel goede dingen komen. Hij komt krachtig over en voor zijn Instagramvolgers is dat nauwelijks verrassend. Als hij niet in de studio zit, zit hij namelijk in de sportschool. Tot zover gaat alles super ongelofelijk geweldig, maar toch is er altijd nog iets te verbeteren: de Instagramfoto’s die onlosmakelijk aan deze fitte levensstijl zijn verbonden.



Ze zien er bij vlagen niet uit namelijk, de kiekjes van het dieet van Kempi. Vaak is het droge rijst met een beetje vlees en avocado, soms is het nog erger dan dat. Nu ben ik absoluut de laatste die moet gaan bitchen op Kempi’s dieet – vooralsnog is het tegenkomen van Arie Boomsma op straat mijn hoogtepunt van 2017 op het gebied van lichaamsbeweging – maar van een beetje advies is nog nooit iemand minder geworden. Daarom zocht ik hulp, voor Kempi, bij niemand minder dan David Loftus.

Zie mij en de wereldberoemde David Loftus door Kempi’s Instagramaccount scrollen

David Loftus is al jaren de vaste fotograaf van Jamie Oliver en reist de hele wereld over om foto’s van eten te maken. Afgelopen zondag was hij in Amsterdam om te werken aan de internationale uitgave van het kookboek van Bart van Olphen, en ik had letterlijk negen minuten om met hem te praten. Terwijl de taxi al klaarstond om hem naar Schiphol te brengen legde ik hem vijf foto’s voor van Kempi’s gerechten om wat tips mee te krijgen.

Alle foto’s via tissskempi

MUNCHIES: Dit is de eerste. Wat vindt u ervan? David Loftus: Dit is vooral heel rommelig. Wat me opvalt is dat hij z’n flitser gebruikt, wat je ook ziet aan de lepel. Daglicht werkt altijd het beste, maar een normale lamp laat het er ook al beter uitzien. Het ziet er zo gewoon niet lekker uit.

Hoe zou u dit bord samenstellen? Ik zou de groente en de rijst mixen, en het vlees daar bovenop leggen. Die smoothie moet ook weg, absoluut. Ik weet ook niet wat hij probeert met die avocado. Worden de foto’s beter dan deze? Uh…

Er zijn vier ingrediënten: eiwit, worstjes, bonen en worteltjes. Wat zou u doen met deze middelen? Het ziet er op deze manier duivels uit. Opnieuw maakt het licht van de flits het erger dan het is. Waarschijnlijk is hij beter af als hij alle ingrediënten in verschillende bakjes doet.

Worstjes zijn over het algemeen niet heel fotogeniek. Hoe zou u dit fotograferen?Ik zou ze in stukken snijden, en dan bakken en combineren met de bonen… denk ik. Pff. Dit is de slechtste foto van eten die ik ooit heb gezien.

Volgens mij probeert hij vooral de mensen te laten zien wat hij eet, misschien om ze te inspireren. Dat is altijd goed.

Vanuit de deuropening roept David nog na dat hij hoopt dat Kempi wat aan zijn tips heeft en dat hoop ik ook van harte. Belangrijkste lessen voor iedereen: zorg voor natuurlijk licht als je een foto maakt, mix je eten en probeer zo veel mogelijk verse groenten te gebruiken. En denk vooral niet te veel aan jezelf, inspireer ook eens een ander. En mocht je nou toch fotografie te ingewikkeld vinden kun je altijd nog overstappen op video.