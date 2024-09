We bezochten het exorbitante feest van Tiësto

Op Amsterdam Dance Event zagen we feesten in alle vormen en maten. We zagen brakke gezichten en frisse vogels bij Breakfast Club, de eerste feestvierders in Claire en extatische pubers bij Martin Garrix. Maar het meest exorbitante feest was dat van Tiësto, die de vijfhonderdste aflevering van zijn radioshow Clublife vierde in de Ziggo Dome. Hij opende met een tranentrekker van Jónsi (de zanger van Sigur Rós), mensen gingen gek op EDM en pop, maar we hoorden ook ouderwetse trance voorbijkomen terwijl boven hem een grote duif oplichtte.

Er waren mannen van middelbare leeftijd met lichtgevende zonnebrillen, tegen elkaar schurende stelletjes en hordes mensen van over de hele wereld. Het liefst met de vlag van hun land om de schouders geslagen als een cape. We stuurden fotograaf Bibian Bingen erop af, die terugkwam met dit heerlijke beeldverslag.

Oh, en wist je dat Tiësto toch gewoon een mens blijkt te zijn?