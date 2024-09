We dronken Gin & Juice met Snoop Dogg

Slechts weinig artiesten zijn zo onsterfelijk als Snoop Dogg. Bijna 25 jaar na zijn debuutalbum Doggystyle is de zanger, televisiester en medicinale cannabisgebruiker nog altijd relevant. Dat komt natuurlijk deels door zijn imposante carrière (hij bracht 127 singles uit), maar ook zijn aanstekelijke persoonlijkheid speelt een grote rol in zijn succes. Vriendelijkheid en hoffelijkheid kent immers geen tijd.

Wiet roken overigens ook niet. Zijn status als koning van de jonko heeft zeker ook bijgedragen aan Snoop Doggs legendarische status. MUNCHIES ging in downtown LA met hem aan tafel zitten en, onder het genot van – wat anders – gin & juice, deed hij de ene onthulling na de andere: van zijn favoriete stonersnacks en zijn ervaringen met edibles, tot wie de enige persoon is die hem onder tafel kan blowen. Maar bovenal deelde de hiphoplegende een heleboel levenswijsheden met ons.

Videos by VICE

MUNCHIES: Vertel, wat zijn we precies aan het drinken?

Snoop Dogg: Je weet toch, Martha Stewart maakte dit drankje [gin met appelvodka, verse ananassap en sodawater] voor me tijdens onze show [Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party]. Ze had er een bal ijs ingelegd. Een gigantische bal ijs. Motherfuck, ik had nog nooit een drankje gedronken met zo’n enorme ijsbal erin. Ik was compleet naar de klote door het drankje, maar het voelde goed. Ik had nooit gedacht dat ik zo van ballen hield.

Jouw vriendschap met Martha is onverwacht maar oprecht. Hoe komt het dat jullie het zo goed kunnen vinden met elkaar?

Ze is anders dan wat ik gewend ben. Maar tegelijkertijd is ze heel erg wat ik gewend ben, want ze is een mens. Ze ziet er gewoon anders uit en ze is geboren in een andere tijd, maar als je met haar hangt, is ze net als ieder ander. Daarom werkt het: ze zegt nooit iets wat gek of raar is in mijn ogen. Ik heb altijd zoiets van: damn, ik wist dat je dat zou zeggen. Dat is waarom we goed met elkaar kunnen opschieten.

Foto door Jared Ranahan

Met je nummer Gin & Juice liet je een hele nieuwe generatie kennismaken met de wereld van cocktails. Wie bracht jou de liefde voor dit drankje bij?

Mijn moeder! Zij was een echte drinker in de jaren zeventig. Ze gaf feestjes bij ons thuis in de woonkamer met een bar en een oude cassettespeler. En ze dronken allemaal gin. Het drankje staat symbool voor plezier maken.

Welke muziek staat je nog bij van die tijd?

The Dramatics, Marvin Gaye, Isley Brothers, Manhattans. Alles wat de heupen liet draaien, alles wat je deed bewegen, snap je? Mijn moeder en haar vrienden gingen los! De drank was de reden dat ze zich zo konden geven op de dansvloer, in mijn ogen. Als ik eraan terugdenk, herinner ik me dat ze altijd een volle beker in hun handen hadden. In zo’n rode beker of in zo’n beker van piepschuim, maar ze hadden altijd een beker met dat spul vast.

Heeft gin altijd al jouw voorkeur gehad? De meeste rappers hebben het over cognac.

Ik doe niet aan bruine drank. Ik ben al bruin genoeg. Teveel bruin is niet goed voor je. Je krijgt er de ergste katers van. Met heldere drank heb je daar niet zo’n last van.

Wat is het perfecte feestdrankje?

Oh! Pink Panties, een mix van limonade, gin, roomijs, aardbeien en ijsblokjes. Ik denk niet dat ze die vandaag de dag nog maken. Toen ik in de brugklas zat, was dat het drankje dat meisjes maakten als ze je het idee wilden geven dat er iets te halen viel, terwijl dat helemaal niet zo was. Ze maakten dat drankje en zorgden ervoor dat je helemaal hyped up was, en vervolgens maakte je geen schijn van kans!

Snoop met barman Niko Novick. Foto door Jared Ranahan

Je bent geen onbekende in de wereld van de medicinale cannabis. Wat is je mening over de toegenomen populariteit van edibles? Ik vind het goed dat er edibles gemaakt worden, omdat er genoeg mensen zijn die het niet willen roken, maar toch high willen worden. Het is ook de perfecte manier om te gebruiken zonder dat andere mensen het door hebben. Ik kan het waarderen, maar ik doe zelf niet aan edibles, omdat ik er geen controle over heb. Als ik wiet eet, verlies ik de controle. Het gaat in je bloed zitten, het is overweldigend, en ik vind het niet chill om me zo te voelen.

Wat vind je ervan dat wiet nu legaal is in Californië?

Daar draait de wereld nu om. Je moet het zien als iets wat mensen geneest, het redt de wereld. Ik zeg altijd over alcohol: ga naar een sportevenement en kijk hoe mensen zich gedragen als ze gedronken hebben. Gewelddadig, agressief. Je weet op voorhand al dat het knokken wordt als een team verliest. Maar als je wiet rookt op een sportevenement, ga je geen ruzie zoeken met iemand. Als je team verliest… fuck it, dan hebben ze verloren.

Wiz Khalifa claimde laatst dat hij jou onder de tafel kan blowen. Is dat waar?

Absoluut niet. Hij is jong en hongerig. Hij is op een missie. Zijn karate-moves zijn strak. Maar hij gaat me nooit onder tafel blowen. De enige persoon die dat kan, is Willie Nelson.

Hoe weet je dat iemand je onder tafel geblowd heeft?

Als je wil stoppen. Als je een uitweg zoekt. Je probeert de cirkel te doorbreken. Het is een rotatie die maar blijft doorgaan, als de stok bij een estafette, en plots geeft iemand je de stok en je hebt zoiets van: ik ga gewoon hier aan de zijlijn staan terwijl jullie die shit uitrennen.

In je show met Martha Stewart heb je laten zien dat je een goede kok bent. Wat eet je het liefst als je high bent?

Een van de beste stonersnacks is toch wel een broodje met gebakken boterhamworst en kaas. Daar moet je je lievelingschips op gooien, in het broodje.

Hoe leer je je kinderen verantwoord om te gaan met drank en blowen?

Geen van mijn kinderen drinkt. Maar verantwoord blowen? Probeer gewoon een goed voorbeeld te zijn. Probeer het, en wees niet hypocriet. Hoe kan ik hen zeggen dat ze dat niet mogen doen, terwijl ik het zelf wel doe? Het is gewoon hoe ik leef. Ik doe het op een nette, respectvolle manier. Ik zou nooit iemand oneerbiedig behandelen. Het is niet dat ik overal kom binnenlopen met een blunt. Zoals je nu misschien wel merkt, ruik je hier geen wiet, omdat ik respect heb voor wat we hier aan het doen zijn. Ik kan me ook als een gek gedragen als ik dat wil, maar dit is niet de tijd noch de plek.

Hoe heeft je relatie met cannabis zich door de jaren heen ontwikkeld?

Het heeft een helende werking op me. Ik kijk rond en zie al die entertainers, rappers, atleten, hoe hun gewicht op en neer schommelt en hoe ze problemen hebben waar ze niet mee om kunnen gaan en hoe ze suïcidaal zijn en dit en dat, huiselijk geweld en alles. Maar Snoop Dogg houdt zich aan een strikt dieet: als je van alles met elkaar begint te mengen, is dat het resultaat. Niet voor mij. Keep it simple, short en sweet. Dan maak je voor jezelf een soepel pad om te bewandelen.