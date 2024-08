We duiken een seizoen lang in de avonturen van Red Star Paris

In Parijs staat Red Star Paris in de schaduw van Paris Saint-Germain. Dat is altijd al zo geweest en zal ook niet snel veranderen. Red Star presteert immers flink minder dan PSG. Toch is het altijd een populaire club geweest in de stad. De rode ster van Red Star staat voor echt, lokaal voetbal. De club probeert altijd dicht bij hun supporters te blijven staan en het team bestaat vooral uit lokale helden. Red Star is al sinds de oprichting in 1909 een belangrijk sociaal en politiek onderdeel van het Parijse Seine-Saint-Denis.

Red Star heeft een rijke geschiedenis. Ze wonnen de Franse cup vijf keer, al was dat allemaal voor de Tweede Wereldoorlog. Ze zien zichzelf als een alternatieve club, waar fans centraal staan en de tribunes een plek zijn waar mensen – naast de liefde voor de club natuurlijk – ook hun politieke en maatschappelijke idealen kunnen uitdragen.



Maar die supporters hebben het de afgelopen twee seizoenen niet makkelijk gehad. Ze zijn twee keer verhuisd en moesten afscheid nemen van hun geliefde Bauer-stadion – een stadion dat onafscheidelijk leek van de club. Ze speelden wedstrijden op het rugbyveld van Jean-Bouin en tot overmaat van ramp degradeerden ze afgelopen seizoen ook nog naar het derde niveau van Frankrijk.

Gelukkig is er in het nieuwe seizoen ook nieuwe hoop voor de supporters, die altijd optimistisch blijven. Vanaf komend seizoen speelt Red Star namelijk weer in het vertrouwde Bauer-stadion. Iedereen verwacht dat in eigen huis een promotie naar de Ligue 2 weer binnen handbereik ligt.

Bovendien heeft Red Star een nieuwe shirtsponsor, en best een bijzondere – al zeggen we het zelf. Het logo van VICE prijkt namelijk op de nieuwe shirtjes van de Franse club, ook al zijn we geen grote winkelketen of luchtvaartmaatschappij. De redactie van VICE Frankrijk zal zich komend seizoen bovendien onderdompelen in de geschiedenis en clubcultuur van Red Star en het team en de supporters op de voet volgen. We kijken het komende seizoen met veel plezier tegemoet, en hopelijk jullie ook.

