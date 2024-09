We duiken in het gekke hoofd van cartoonist Mike Perry

Hoe zou het zijn in de kleurrijke en speelse wereld van animator/illustrator/beeldhouwer Mike Perry? Het is een leuke, gekke en dromerige wonderwereld waar alle gedachten van de kunstenaar tot leven komen in illustraties, schilderijen en kleurrijke dialogen. The Creators Project nam een kijkje in de alledaagse ervaringen, inspiraties en processen van de kunstenaar. We kregen een exclusieve blik in Perry’s studio, zagen er niet enkel zijn liefde voor naakte lichamen en de felle kleurtinten waarmee hij ze op het doek brengt maar ook zijn kenmerkende psychedelische perspectief.

Bekijk de video op The Creators Project.