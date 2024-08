We dwaalden door het lichtgevende landschap van Daan Roosegaarde

Ik stap door een gordijntje en ik zie geen hand voor ogen. Het voelt alsof ik met mijn voeten op een waterbed van een paar vierkante meter sta, al is het wel wat minder wiebelig. Ik denk dat mijn ogen nog moeten wennen aan het donker, maar dan zet ik een stap vooruit. Onder me ontstaat een wolk van groen licht, die zich ongeveer twintig centimeter voor mijn voeten uit beweegt. Ik zet nog wat stappen en begin wat met de lichtgevende algen onder me te spelen. Als ik veel stappen zet, ontstaat er veel licht en ik sleep met mijn voeten om figuurtjes te maken. Als ik helemaal stilsta, zie je her en der kleine vonkjes.

Ik stond in een proefopstelling van Glowing Nature, een van de werken die Daan Roosegaarde aankomende november op de Afsluitdijk presenteert. Het werk is gebaseerd op lichtgevende algen en dat aspect maakt dat het een beetje voor me wringt. Ik sta namelijk bovenop iets dat leeft en daardoor beweeg ik me toch voorzichtig. Maar tegelijkertijd krijg ik ook een hele natuurlijke reactie op alles wat ik doe. Ook al is het nog maar een proefopstelling – het uiteindelijke werk is ongeveer vijftig vierkante meter – is het ontzettend rustgevend om in het groene licht van de algen rond te dwalen. En sowieso gaat Glowing Nature goed zijn voor een hele hoop vette posts op Instagram.

“We kunnen heel zeker zeggen dat we nu de meest lichtgevende algen van de wereld hebben gekweekt,” zegt Daan Roosegaarde. Hij is samen met wetenschappers en ontwerpers van zijn studio al ruim twee jaar bezig om een algenpopulatie te kweken die het allermeeste licht geeft. In die tijd zijn er over de hele wereld algen verzameld en hebben ze de wezentjes leren begrijpen. Alles – de voeding, de temperatuur van het water, de materialen die ze gebruiken – is geoptimaliseerd voor zo veel mogelijk licht. En dat valt niet mee. “Het zijn net diva’s,” zegt Daan. “Ze moeten het op hun manier hebben en anders geven ze er de brui aan. Je moet echt goed voor ze zorgen.”

Aan iedereen van Studio Roosegaarde merk ik dat de algen net hun collectieve huisdieren zijn. Maar het zijn natuurlijk geen dieren, het zijn planten. Daan vergelijkt het met een versgemaaid grasveldje, en daarvan zal niemand ooit denken dat het zielig is voor het gras om er overheen te lopen. Het was dus niet helemaal op zijn plaats dat ik zo voorzichtig door de proefopstelling liep, maar ergens past het ook wel goed bij waar het kunstwerk Glowing Nature om draait: een herwaardering van de natuur.

Closeup van een lichtgevende alg onder de microscoop

Bij licht denken we nogal snel aan lasers, leds en andere elektrische dingen, en volgens Daan zijn we vergeten dat de natuur ook gewoon licht geeft. Algen zijn een van de oudste organismen ter wereld en als je dat weet, voelt het ook gek dat we niet eerder naar deze vormen licht hebben gekeken. “Dat is de artistieke uitspraak die ik met dit werk wil doen,” zegt hij. “Dit is de toekomst van licht.”

En die toekomst is dus gebaseerd op iets heel erg ouds. Om dat idee wat meer kracht bij te zetten, haalt Daan aan dat leven op aarde zo ongeveer vier miljard jaar geleden begon en dat over ook ongeveer vier miljard jaar onze zon zal vergaan en leven op aarde onmogelijk zal worden. “We staan dus in het midden van de evolutie,” zegt hij.

Na die opmerking begon ik het werk beter te begrijpen. In Glowing Nature sta je dus vrij letterlijk op de schouders van eeuwenoude organismen en tegelijkertijd kijk je – in ieder geval volgens Daan Roosegaarde – naar de toekomst.

Glowing Nature zal vanaf 17 november tot en met 21 januari tentoongesteld worden in een zogenaamde kazemat bij de Afsluitdijk. Dat is een oud verdedigingswerk dat soldaten beschermt terwijl ze hun vijand kunnen beschieten. Iedere avond kan een maximaal aantal mensen Glowing Nature in, dus houd de website van Studio Roosegaarde in de gaten voor actuele informatie. Bij de Afsluitdijk zijn op dat moment nog twee andere werken van Daan Roosegaarde te zien: Lichtpoort, een lijnenspel op de sluizen van de afsluitdijk dat door middel van retroreflecterende prisma’s alleen oplicht voor diegene die er met koplampen op schijnt, en Windvogel, energieopwekkende vliegerlijnen die licht geven. Over die twee werken lees je op Creators binnenkort meer.

We mogen alvast kaarten weggeven voor Glowing Nature. Interesse? Mail naar nlcreators@vice.com.