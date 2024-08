We feliciteerden de winnaars van het WK Kruit Verschieten op Lowlands

Lowlands is een driedaags festival: op vrijdagochtend begint het programma dat tot en met zondag duurt. Je kan er wel al op donderdag al heen – een deel van het festivaltererrein gaat dan ook al open. En dat is slecht nieuws voor de mensen met een overdaad aan knaldrang en een stuitend gebrek aan zelfbeheersing, want zo kan het gebeuren dat festivalgangers van dit type er al helemaal af liggen nog vóór het festival officieel is begonnen.

Op vrijdagochtend struinden we over de campings op zoek naar bleke koppies en diepe wallen, en feliciteerden we de winnaars van het WK Kruit Verschieten.