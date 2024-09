We gaan de komende vier jaar gewoon weer lekker Normaal. Doen. met z’n allen

Update: De laatste uitslagen zijn onder andere te vinden op NOS.



Nederland is helemaal down met de komende vier jaar Normaal Doen, want het volk heeft opnieuw gekozen voor de minst spetterende, meest lachende lijsttrekker op aarde. Misschien nog wel belangrijker en relevanter van de uitslag is dat het volk niet zo massaal op de PVV heeft gestemd als gevreesd (en door sommigen gehoopt). Een klinkende overwinning van Geert had een droomstart betekend voor “de patriottische lente” die door Europa moest gaan waaien, in de dromen van Wilders. Maar de enige lente die voorlopig is begonnen is die van onschuldige krokussen en kwetterende mereltjes.



Videos by VICE

Feesten alsof het 2011 is, vanavond bij de VVD



De VVD verliest volgens de eerste exitpoll weliswaar tien zetels, maar blijft met 31 zetels veruit de grootste. Reden genoeg voor Rutte om vanavond weer aan de ingehouden fistpump te gaan dus. Daaronder is het spannend: volgens de poll komen de PVV, het CDA en D66 alledrie op 19 zetels. Voor de PVV is dat vier zetels winst. Dat is voor Wilders op zich een opsteker, maar als je bedenkt dat de PVV afgelopen november in de peilingen nog op een zetel of 38 stond, valt de winst van de partij mee.

De grote winnaar tot nu toe is GroenLinks. De dromerige krullen van de Justin Trudeau van de Lage Landen (die zichzelf overigens meer ziet als een jonge Bernie Sanders) hebben de partij volgens de exitpolls 12 zetels opgeleverd – de grootste winst in vergelijking met vier jaar geleden van iedereen. Groot feest dus in de Melkweg, waar GroenLinks een soort Noodlanding! heeft georganiseerd, maar dan met minder dronken tieners die tongen in een hoekje en meer politiek engagement.

De grootste verliezer lijkt de PvdA te zijn, die van 38 zetels naar een magere 9 lazerde. Hoewel de partij zelf maanden zat te bakkeleien wie hun lijsttrekker moest worden – Samsom of Asscher – maakte het uiteindelijk geen donder uit: vandaag haalden ze met afstand de laagste score in de geschiedenis van de partij. Dat is vervelend voor de PvdA, maar een opluchting voor iedereen die wel klaar was met alle lollige radio-dj’s die te pas en te onpas een nummer van Usher instartten als Asscher ergens genoemd werd.

Henk Krol won niet alleen de verkiezing van ongemakkelijkste politicus 2017, maar haalde ook twee extra zetels binnen voor 50PLUS, die daarmee uitkomen op 4. Voor de SP, ChristenUnie en SGP verandert er niet zo gek veel ten opzichte van 2012: die partijen kwamen respectievelijk uit op 14, 6 en 3 zetels in de exitpoll. Toch is Van der Staaij allang blij als hij zijn drie zetels houdt, en zit hij de rest van de avond waarschijnlijk aan die duivelse kijkkast gekluisterd om te zien wat de uiteindelijke uitslag wordt. Spannend!

GeenPeil en VNL lijken roemloos ten onder gegaan, en ook de Piratenpartij komt in de exitpoll uit op nul zetels. Forum voor Democratie wist wel twee zetels binnen te halen met hun programma tegen het partijkartel en de EU en voor piano’s en e-Democracy, wat betekent dat Thierry voorlopig niet kan “boeken schrijven, beetje reizen, en met vrouwen in de weer” maar tussen de saaie politiekmannen in de Tweede Kamer moet gaan zitten.

Kuzu, die tijdens de campagnes niet kwam opdagen voor interviews maar wel tijd had om een ritje te maken op de motor en bijna dagelijks vlogs op te nemen voor DENK, wist toch nog genoeg stemmers binnen te hengelen om drie zetels te krijgen. In feite verandert er voor hem dus niet zo veel: hij en Öztürk zullen voortaan niet meer als de nogal megalomaan klinkende afscheidingsbeweging Kuzu/Öztürk in de Kamer zitten, maar onder de noemer DENK met hun maat Farid Azarkan erbij.

Uiteraard zijn de exitpolls niet de definitieve uitslagen – onderzoeksbureau Ipsos heeft bij veertig stembureaus mensen gevraagd om nog een keertje te stemmen voor hun onderzoek, en daar de uitslag op gebaseerd. Het kan natuurlijk best dat ze zijn vergeten om ook even te pollen bij een stembureau in Almere of Spijkenisse en Geert toch een stuk groter wordt, of dat de onderzoeker die op weg was naar de Bijbelgordel een lekke band kreeg en Van der Staaij straks wel víer zetels krijgt – maar in grote lijnen zal dit het worden de komende vier jaar.

Omslagfoto door flickrgebruiker Jos van Zetten.