We gaan politieken in De Balie, wees erbij want het wordt goed

Politiek is iets waar over gepraat moet worden, in deze best grimmige en roerige tijden. En dus doen we dat, met artikelen en (binnenkort) video’s, allemaal te vinden in ons digitale jeugdhonk VICE.com. Maar, dachten we, er staat tijdens deze verkiezingen te veel op het spel om ons alleen tot cyberspace te beperken.



Daarom bundelen we samen met allerlei jongerenplatformen en organisaties onze krachten, en organiseren we, op 4 maart samen met de Balie in Amsterdam, een debat. Met echte mensen die fysiek aanwezig zijn en zo. De avond heet Kiezen met VICE, powered by YouTube. We gaan het ook 360 graden livestreamen via YouTube, en we hopen dat al jullie jonge mensen hierdoor beter gaan beseffen dat politiek een belangrijk ding is.

Hey maar zijn er niet al genoeg debatten, vraag je? Misschien! Alleen het ding is dat tijdens vrijwel al deze debatten vooral oude of semi-oude mensen praten over onderwerpen die niet per se allemaal boeiend zijn voor jonge mensen. En dit is geen goede zaak want a) jonge mensen hebben meer toekomst dan oudere mensen, b) jonge mensen zijn over het algemeen knapper dan oude mensen en c) oudere mensen hebben saaiere levens dan jonge mensen en dus sowieso al meer tijd om over politiek te praten.

We hebben daarom vier jonge politici van de vier populairste partijen onder jongeren uitgenodigd, om samen met jonge stemmers te komen praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. (Alleen de PVV, ook populair onder jonge mensen, heeft nooit gereageerd op ons verzoek om ook even langs te wippen. We houden hun te scherp afgestelde spamfilter er maar verantwoordelijk voor.)

De vier politici die zullen komen zijn Dennis Wiersma (30) van de VVD, Zihni Özdil (35) van GroenLinks, Jan Paternotte (33) van D66 en Giselle Schellekens (27) namens de PvdA. Het zou goed zijn als jij er ook bij bent. Dat kan op twee manieren:

1) Je kunt het debat live volgen via een 360°-camera via YouTube.

2) Je kunt het debat in fysieke aanwezigheid bijwonen. Als je daar oren naar hebt, stuur dan een mailtje naar nlinfo@vice.com, met ‘Kiezen met VICE’ in de titel. We kunnen maar een aantal plekken weggeven dus wees er snel bij.

TL;DR: Op 4 maart organiseert VICE samen met De Balie een debat met jonge politici van de populairste partijen onder jongeren: Kiezen met VICE, powered by YouTube. Stuur een mail, wees erbij. Wordt vet.