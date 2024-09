We geven een feestje in het Van Gogh Museum en jij bent méér dan welkom

We mogen een feestje in het Van Gogh Museum geven, en jij bent meer dan welkom. Op de laatste vrijdag van de maand, op 30 september van 19.00 tot 22.00 uur om precies te zijn, hebben we het hele museum ter beschikking gekregen om een gloednieuwe Vincent op Vrijdag te organiseren. Meer informatie volgt, maar we kunnen je al wel verklappen dat de avond in het teken zal staan van Becoming Vincent, waarbij je het werk, leven en dood van Van Gogh op een compleet nieuwe en interactieve manier kunt ervaren. Pak een kwast en zet alvast een groot dik rood kruis in je agenda op 30 september. Dit wil je niet missen.