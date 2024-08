We geven een studentenpakket weg dat jou door je studietijd gaat slepen

Met de VICE Student Guide proberen we je op weg te helpen om van jouw studietijd de allerbeste tijd te maken. Nou is een beetje kennis leuk, maar wat nog leuker is: gratis spullen!



Daarom geven we een studentenpakket weg met spullen die jij goed kunt gebruiken, zoals een fiets om van college rechtstreeks naar de kroeg te scheuren, een paar goeie outfits om je flirtgame in de collegebanken een boost te geven en een wintersportvakantie om even te ontkomen aan de onvermijdelijke studiestress. En omdat wij niet zo gierig zijn als de overheid zijn al die spullen gewoon een gift – je hoeft later niets terug te betalen.

Het enige dat je hoeft te doen is voor 26 september een tekening insturen van het absolute dieptepunt van jouw school/studiecarrière. Het gaat in deze wedstrijd niet per se om tekentalent, maar om creativiteit en FUN. De origineelste inzender wint, en wie de origineelste inzender is, dat bepaalt de redactie van VICE. Laat de tekening achter in de reacties onder deze Facebookpost.

Dit zijn de prijzen in het VICE Studentenpakket:

Een Tottaly wintersportvakantie voor twee personen

Een Fiets van Veloretti

Een jaar lang gratis sporten via OneFit

Twee outfits van Uniqlo – de eerste Uniqlo-winkel in Nederland opent op 28 september

Een Philips OneBlade

Een Philips VisaPure mini Gezichtsreiniger

Een Viva Collection Airfryer van Philips

Een Jägermeistertap van Jägermeister

Uiterlijk 30 september maken we de winnaar bekend. Lees voor je meedoet even de wedstrijdvoorwaarden.