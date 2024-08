We geven het allersickste studentenpakket ooit weg

Met de VICE Student Guide helpen wij, je vrienden van VICE, je op weg om van het nieuwe studiejaar het beste jaar in de geschiedenis van de studie te maken. Dat doen we door je een maand lang artikelen en video’s voor te schotelen waarin je alle tips en informatie krijgt die je nodig hebt om het aankomende studiejaar zo makkelijk mogelijk door te komen – door dit pakket vergeet je de studieschuld die je opbouwt en voel je de katers die je gaat hebben niet meer.

Bovendien geven we om je echt op weg te helpen één compleet overlevingspakket weg met alles dat je nodig hebt om komend jaar te overleven. We hebben het niet over een set kortingsbonnen voor de bioscoop of een nieuwe agenda, maar over het meest complete pakket dat je kan bedenken, met onder meer een complete thuisbioscoop en een kamer in het Student Hotel!

Dit is wat er allemaal in het VICE overlevingspakket voor het komende studiejaar zit (zie de wedstrijdvoorwaarden voor een compleet beeld van het prijzenpakket en de voorwaarden waaronder de prijzen worden weggegeven). De stem van Gaston moet je er even zelf bij bedenken:

Allereerst moet je natuurlijk ergens wonen. Daarom bieden wij jou een half jaar lang onderdak. Een veel waardevoller geschenk dan dat konden we zelf ook niet verzinnen. Dat half jaar wonen is niet zomaar ergens, maar in het Student Hotel. Daar krijg je niet alleen je eigen kamer, er zijn ook studieplekken, gratis WiFi, een wasserette, een ruimte om dat beetje ontspanning te pakken dat je het komende jaar sowieso nodig gaat hebben, en gratis toegang tot de inpandige sportschool om al het bier dat je gaat drinken er weer af te trainen.

Om je te helpen bij het leren voor je tentamens, een boost te geven bij je workout, of gewoon voor als je even in een energiedipje zit, krijg je genoeg Red Bull om het studiejaar door te vliegen.



Je krijgt ook een jaarvoorraad tampons, of inlegkruisjes van Yoni, omdat je die nou eenmaal nodig hebt, en je wel belangrijkere dingen hebt om je stufi aan uit te geven.

Studeren lukt het beste als je ook af en toe even niét studeert. Daarom krijg je van Husk een complete wintersportvakantie voor jou en een vriend of vriendin, zodat je even helemaal weg kan van die studie, en in de sneeuw nieuwe energie kan opdoen om de rest van het studiejaar vol goede moed te lijf te gaan, en alle stress eraf kunt feesten tijdens de après-ski.

Om te zorgen dat alles dit jaar smooth verloopt krijg je genoeg scheermesjes van Boldking om het hele jaar glad in de collegebanken te verschijnen.

Hadden we al gezegd dat ontspanning belangrijk is? Er is geen betere manier om te ontspannen dan tussen de lakens. Daarom krijg je ook een EasyToys-pakket met condooms en een jaarvoorraad glijmiddel. En omdat je misschien niet altijd iemand hebt om die mee te gebruiken, doen we er ook een vibrator bij.

Als je goed wil leren, is het belangrijk om te blijven hydrateren. Zeker als je weer eens met een kater en een droge bek in de UB zit. Je kunt natuurlijk om de vijf minuten met je kop onder de kraan gaan hangen in die wc’s die altijd meer dan een beetje naar plas ruiken, maar je kunt ook de Dopper waterfles meenemen die we je geven.

Er is een tijd van studeren, en er is een tijd van chillen. Om die chilltijd optimaal te benutten krijg je een complete thuisbioscoop van Sony, met een TV, Speaker en BlueRay-speler. Daarnaast krijg je een Bluetooth speaker voor als je liever buitenshuis je rust pakt.

Omdat uitgaan minstens net zo belangrijk is als thuisblijven, mag je een jaar lang één keer in de week op de gastenlijst voor een feest van Club Paradiso.

Wat je voor dit hele pakket moet doen, vraag je? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Post in de reacties onder dit artikel op Facebook die ene foto van jezelf waaruit blijkt hoe erbarmelijk jouw studentenbestaan is. Uit de inzendingen kiest een vakjury die bestaat uit redacteuren van VICE – die zelf nogal wat ervaring heeft met het vreselijke studentenleven – een gelukkige winnaar. Dus kom maar op met die foto van jouw schrale bestaan!



Klik hier voor de wedstrijdvoorwaarden. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden. Zorg dus dat je deze goed leest voordat je deelneemt!