We geven kaarten weg voor de openingsavond van IDFA DocLab

IDFA DocLab bestaat tien jaar en dat willen ze vieren, met jou en een stel robots. IDFA komt er namelijk weer aan, en al heel lang gaat dat gepaard met DocLab, het festivalonderdeel dat voorbij de status quo van de documentaire durft te kijken. Kort gezegd schotelt DocLab je tien dagen lang de toekomst van de documentaire voor, met dit jaar ‘Elastic Reality’ als thema. Dat doen ze dit jaar exact tien jaar – zoals gezegd: heel lang – dus de aanstaande opening is reden voor een feestje.

Waarschijnlijk wil je nu al bij dat feestje zijn, maar toch geven we je nog wat meer redenen om te gaan. Caspar Sonnen, IDFA’s Hoofd Nieuwe Media, praat je bij over het DocLab-programma, zodat je met een minimale tijdsinvestering mee kan praten over de documentaires van de toekomst. Micha Wertheim doet ook een duit in het zakje en vertelt wat er zowel leuk als minder leuk is aan tien jaar digitale revolutie. Verder is er nog een interactieve installatie over de relatie tussen liefde en geur, een liveoptreden van robots, en kun je spelen met emotionele ballonnen en hersenscanners. En natuurlijk is de gehele doorlopende tentoonstelling van DocLab te bewonderen: dertig van ’s werelds beste interactieve documentaires, virtual reality-ervaringen en fysieke installaties.

Videos by VICE

Dit festijn is op donderdag 17 november vanaf 20:00u in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Jij kan er voor nop bij zijn, want we morgen vijf keer twee kaartjes voor deze avond weggeven. Het enige dat je hoeft te doen is een e-mail sturen naar contestnl@vice.com met ‘IDFA DocLab’ als onderwerp. Aanstaande dinsdag laten we je weten of je gewonnen hebt. Ga ervoor!

Kun je om wat voor reden dan ook niet op donderdag? Geen probleem! DocLab organiseert nog meer live-evenementen en screenings. Kijk maar in het programma van DocLab. En daarnaast is er tijdens IDFA ook voldoende te doen.