We gingen Arnhem in en vroegen mensen naar hun grootste eetafknappers

Hoe iemand kauwt, die afgrijselijke manier van groenten snijden, een moeilijke eter zijn, of juist een enorme snob die alles op de foto moet zetten; er zijn ontelbaar veel eetgewoontes die gigantische afknappers kunnen zijn. Soms maakt dit het onuitstaanbaar om bij iemand te zijn of betekent het zelfs het einde van je relatie.

Om uit te vinden wat jullie goor vinden, ging MUNCHIES op pad in Arnhem. We zochten naar de meest onsmakelijke eetgewoontes, grootste afknappers, dingen die echt niet in een restaurant kunnen, maar ook smerige manieren waarop mensen zelf iets in hun mond stoppen.

Leonie van Balen, 24, ontwerper

MUNCHIES: Hi Leonie, welke eetgewoonte vind jij een echte afknapper?

Leonie: Ik vond het bij mijn ex echt fucking irritant dat hij zo van de combinatie zoet met zout hield. Dan deed hij bijvoorbeeld rozijnen door de curry.

Wat vind je dan wel aantrekkelijk?

Ik vind het wel sexy als iemand niet van zoetigheid houdt. Naja niet sexy, maar wel chill dat we dan niet ergens naartoe hoeven om taart te gaan eten.

Wat moet je date echt niet bestellen als jullie uit eten gaan?

Dingen met room of melk. Maar dat komt omdat ik gewoon echt niet van zuivel hou. En hele simpele gerechten, zoals pasta carbonara. Ook vind ik het irritant als iemand niet met mes en vork eet, maar alleen met zijn lepel of vork. Thuis alleen op de bank kan dat wel, maar niet als je uit eten gaat.

Heb je een date gehad die alleen maar met een lepel of vork at?

Ja, thuis toen ik een soort van date had. Hij at z’n stamppot met alleen een lepel.

Als iemand zoiets doet, komt er dan nog een vervolgdate?

Dat wel. Maar dat is wel op langere termijn echt zo’n groot ding waar ik op een gegeven moment niet meer tegen kan.

Heb je zelf wel eens commentaar gehad op je eetgewoontes?

Iemand heeft een keer gezegd dat ik smak. Maar ik smak echt niet. Nadat hij dat gezegd had, durfde ik gewoon niet meer te eten met anderen erbij. Als ik nu iemand anders hoor smakken, denk ik: yes, ik ben niet gek, mensen eten nou eenmaal zo. Geluidloos eten is gewoon niet lekker.

Victor Marbus, 19, student en Sean Zachary, 19, student

MUNCHIES: Hé Victor en Sean, aan welke eetgewoontes ergeren jullie je in een relatie?

Victor: Veel geluid maken tijdens het eten en met je mond open eten.



Sean: Ik had een relatie met een jongen die echt verschrikkelijk smakte. En na elke hap die hij nam, likte hij opzichtig z’n lippen af. Hij deed het zó theatraal; hij leek wel een hond.

Heb je er ooit wat van gezegd?

Sean: Op een gegeven moment vroeg ik of hij door had wat hij deed. Maar hij had geen flauw idee waar ik het over had.

Hoe is het met die relatie afgelopen?

Sean: Het is uitgegaan, maar niet alleen vanwege dat. Het speelde wel een rol, want ik vind eten gewoon heel belangrijk.

Wat vinden jullie een echte no go als je met iemand uit eten gaat?

Sean: Als diegene weet dat ik vegan ben en hij me meeneemt naar de McDonald’s.

Victor: Ik ben daar niet zo moeilijk in en let niet echt op hoe iemand eet.

Juliët Heijting, 15, scholier, Lotte van ‘t Hull, 15, scholier, Denise Wennink, 15, scholier

MUNCHIES: Hoi! Wat vinden jullie een afknapper als je met iemand uit eten gaat?

Lotte: Als diegene iets heel simpels bestelt, wat je thuis ook gewoon zou kunnen eten.

Denise: Ik vind het ook wel een beetje raar als een persoon echt heel dik is en dan de McDonald’s binnenloopt.

Lotte: Of dat iemand alle groenten uit het eten gaat halen, omdat-ie dat niet lust.

Juliët: Ja, dat vind ik ook. Of alles op het bord uit elkaar pulken. Ik vind het ook niet kunnen als de jongen niet betaalt aan het einde van een date.

Hebben jullie ooit gedate met iemand die niet voor je betaalde?

Juliët: Nee dat niet, maar als dat zou gebeuren zou ik dat een grote afknapper vinden.

Vinden jullie het belangrijk dat iemand volgens de etiquette eet?

Juliët: Ja, hij moet wel met z’n mond dicht kauwen en niet smakken. En gewoon met mes en vork eten is ook wel fijn.

Lotte: Niet met je handen eten, behalve als het friet is.

Yessi Melis, 16

MUNCHIES: Hey Yessi, aan welke eetgewoontes stoor jij je enorm?

Yessi: Ik vind het echt goor als iemand met zijn mond open eet. Maar voor de rest stoor ik me nergens aan. Iedereen moet gewoon z’n ding doen. Ik ben wel vaak verbaasd over veel dingen die mensen lekker vinden, die ik zelf echt niet lust.

Wat voor dingen zijn dat dan?

Zo’n beetje alle groente lust ik niet. Als ik van iemand echt groente moet eten, krijg ik het wel weg. Maar liever eet ik het niet.

Hoe doe je dat dan als je ergens wat gaat eten?

Dan bestel ik gewoon een tosti, of zo.

Yvet Verboon, 23, Theatermaker/docent en Maikel Veerman, 27, theatermaker

MUNCHIES: Hi Yvet en Maikel, wat vinden jullie een afknapper als je uit eten gaat met iemand?

Maikel: Als je tafelpartner zoveel praat, dat je gewoon niet aan eten toekomt. Dan wil je eten en dan blijven ze maar lullen. Ik wil dan natuurlijk sociaal overkomen en praat dan wel mee.

Heb je dat vaak meegemaakt?

Maikel: Ja, ik ging een keer twee kebab halen – veel te veel eigenlijk – en toen kwam ik mensen tegen waar ik een paar weken later mee moest werken. Dus moest ik heel sociaal met ze gaan doen met die twee kebabs in m’n hand. Dat vond ik echt naar.

Hoe is het afgelopen met de kebab?

Maikel: Ik heb heel lang gewacht tot ze weggingen en toen heb ik ze koud en met extra veel knoflooksaus opgegeten.

Yvet: Ik vind het een afknapper als iemand een tomaat eet alsof het een appel is. Dat vind ik echt goor. Ik heb ook wel gehoord dat het irritant is als je van iemand anders z’n bord eet.

Doe jij dat?

Yvet: Schuldig… Ik vind het ook niet kunnen als mensen in een restaurant onbeschoft doen tegen het personeel. Bijvoorbeeld dat ze met hun vingers gaan knippen om de aandacht te krijgen. Misschien doet het personeel dan wel als wraak wat raars met je eten, haha.

Sander Moerke, 38, IT’er

MUNCHIES: Hoi Sander, welke eetgewoontes vind jij een afknapper?

Sander: Als iemand de etiquette niet kent. Ik heb het in mijn opvoeding meegekregen en ik hecht er wel waarde aan dat iemand weet hoe het hoort. Eten met mes en vork en niet alleen met een lepel of een vork. Als iemand het thuis doet, vind ik het minder erg, maar ik vind het wel fijn om te weten dat ze wel met mes en vork eet als we uit eten gaan.

Heb je ook bepaalde voorkeuren voor wat iemand eet?

Nee, dat niet. Ik laat iedereen daar vrij in. Ik vind het wel wat minder als iemand extreem veel drinkt op een eerste date.

Heb je daar een slechte ervaring mee?

Ik had een keer een date die op het begin best gezellig, maar aan het einde van de avond had ze drie flessen wijn leeggedronken. Dat vond ik zo schokkend. Ze was echt hartstikke dronken.

Kwam er een vervolgdate?

Nee, dat was voor mij echt een reden om niet meer af te spreken.