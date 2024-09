We gingen een middag feestvieren bij een botoxparty in Amsterdam-Noord

Er was geen twijfel over mogelijk: hier moest ik bij zijn. Niet in de minste plaats omdat ik graag wilde meemaken hoe dat is, als het gezicht van mensen al feestvierend op de schop gaat.

Afgelopen weekend was er in Amsterdam-Noord iets bijzonders aan de hand: een botox- en fillerparty, georganiseerd door Chantal, de schoonzus van Gordon. Het was alweer vijf jaar geleden dat ze zo’n soort partijtje had georganiseerd in haar winkels Guapas & Guapos, dus er was geen twijfel over mogelijk: hier moest ik bij zijn. Niet in de minste plaats omdat ik graag wilde meemaken hoe dat is, als het gezicht van mensen al feestvierend op de schop gaat.

Ik weet niet precies wat ‘body covers’ zijn, maar life style is er zeker te koop, in Guapas. Alle foto’s door Claire Bontje

Ik denk dat je wel een beeld hebt van hoe een botox- en fillerparty van Chantal er ongeveer uitziet, maar laat me het nog even zo strak mogelijk aan je uitleggen. Chantal is de eigenaar van twee winkels die zich tegenover elkaar bevinden, Guapas en Guapos, waar het wemelt van de glitteruggs en huispakken. Chantal is zo ongeveer de leukste en meest toegankelijke vrouw die ik ooit in mijn leven heb ontmoet, dus de pijn in mijn ogen door de overvloed van glimmende pailletten nam ik om die reden graag op de koop toe.

Als we aankomen in Guapas staat de zaak al vol met vrouwen en een enkele man. Er worden vooral veel glimmende jassen met roze bontkragen gepast, en in plat-Amsterdams wordt er gekeuveld over alledaagse beslommeringen zoals hondenvoer en prijsverschillen tussen sportscholen. Er zijn pepernoten, er is koffie en thee, en als je botox of fillers moet, raadpleeg je Chantal. Zij brengt je dan naar mannenwinkel Guapos aan de overkant – een ruimte die voor de gelegenheid is leeggehaald en steriel is gemaakt.

In Guapos ruikt het naar tandarts. In het midden van de winkel staat een tafeltje met iets dat lijkt op een zwarte make-updoos, maar dan gevuld met pakketjes vloeistof die uiteindelijk in iemands feestneus zullen worden geprikt. Links daarvan staat een stoel. Als we binnenkomen zit daar een vrouw op, die onder handen wordt genomen door Ingrid: een huisarts die ook cosmetische ingrepen doet. Dat kan, blijkbaar. Ze heeft haar rode haren opgestoken in de krul, een kort zwart jurkje aan, blauwe handschoenen om haar vingers en een naald in haar hand. Een fillertje kost op het feest van Chantal zo’n 150 euro, en dat is 150 euro goedkoper dan in een privékliniek.

Huisarts Ingrid vertelt ons dat ze al vijftien jaar in het vak zit, en dat ze regelmatig op dit soort fuiven staat te prikken. Volgens Ingrid wordt het inspuiten van fillers en botox ook elk jaar populairder. Ze vertelt dat ze onder andere littekens bewerkt met botox, en dat het niet alleen gebruikt wordt om esthetische redenen, maar ook bijvoorbeeld om migraine te verminderen. Het ontspant namelijk je spieren. Een oplossing is het natuurlijk niet, benadrukt ze. De meeste vrouwen die bij haar langskomen zijn op leeftijd, maar vaak genoeg komt het voor dat er meisjes van zeventien binnenlopen met een foto van Kylie Jenner en een nep-ID, of salesmannen die af willen van hun wallen of fronsende voorhoofd. Als ik aan haar vraag of ze zichzelf opspuit, vertelt ze dat ze bij de allereerste keer flauwviel.

Na een paar minuten komen Kelly (37) en Chantal binnen. Kelly twijfelt of ze fillers zal nemen want ze wil er niet uitzien als Daffy Duck, zoals Marijke Helwegen. Chantal beaamt dat en sleept haar vervolgens de drempel over, want “het is na een halfjaartje weer weg, dus geen zorgen”. Helemaal goed. Kelly zit in de stoel. Nadat ze in de spiegel kijkt vindt ze dat het nog wel wat meer had gemogen: “Ik denk dat m’n vriend het niet eens zal merken, joh”.

Chantal is ondertussen weer naar de overkant gehuppeld en sleept alweer een andere vrouw aan haar arm naar binnen: “Schatje, we hebben nog een bovenlip.” Die bovenlip is van Ursula (44), die haar neefje en dochter heeft meegenomen. Haar neefje heeft haar de fillers cadeau gedaan. Ursula heeft “het zweet in haar naad staan,” zegt ze, “maar als je het doet, doe het dan lekker overdreven.” Een motto waar ik mezelf ook vaak in kan vinden, bijvoorbeeld als het gaat om mayonaise smeren op een droge boterham of rotmensen naroepen als ze de verkeersregels overtreden.

Nadat Ursula haar lippen heeft gevuld, attendeert Chantal haar erop dat ze er wel eens verslaafd aan zou kunnen raken. Dat kan Ursula niks schelen, want beter verslaafd aan dit, dan aan wat anders. Er wordt instemmend geknikt en gelachen. Als ik Ursula vraag hoe het nou precies voelt als er net een naald in je lip heeft gezeten, zegt ze: “Alsof je net een stomp op je bek hebt gehad – maar ik ben blij dat ik het heb gedaan.” Dan draait ze zich naar haar dochter toe en zegt dat ze niet had verwacht dat het zo simpel zou zijn. Haar dochter antwoordt: “Wat denk je dan? Het zijn gewoon een paar spuiten in je muil.” De dochter vindt niet dat haar moeder het ‘nodig’ heeft, maar ze keurt het ook niet af: “Ze moet het lekker zelf weten.”

Inmiddels is het half vijf en loopt het feest op z’n eind. De meeste mensen die vandaag zijn langsgekomen hebben hun frons en wallen weggespoten, vertelt Chantal. Ze zit nu zelf nog even op de stoel voor een paar afsluitende prikken zonder verdoving: “Waarom zou je het verdoven, in godsvrede? Nu heb ik in elk geval niet van die doodse lippen,” zegt Chantal. Ingrid gaat aan de gang met haar frons, kraaienpoten, wenkbrauwen en de lippen.

Over een half jaar is er een nieuwe editie van Chantals botoxfeest, dus die zet ik alvast in mijn agenda. Al is het maar om weer te kunnen kletsen met Chantal, de leukste vrouw van Amsterdam-Noord.

Chantal wilde zelf niet op de foto, dus ga langs in Guapas als je ook zin hebt om de leukste vrouw van Amsterdam-Noord te ontmoeten.

