We gingen gehoorbeschadiging te lijf tijdens rock-‘n-roll-feest Iguanarama​

Voor een potje goeie rock-‘n-roll moet je tegenwoordig flink zoeken. Want waar kan je vandaag de dag terecht als je de haren wil laten wapperen, en het indie-getokkel, de techno-ramkelders en de eindeloze stroom aan zeer degelijke hiphop eventjes zat ben? Nou, het afgelopen weekend had je toevallig de kans om even te ventileren bij Iguanarama 020, waar genadeloos harde bands als Hache, King Dick, Iguana Death Cult en Guantanamo Baywatch op de affiche stonden. In het SkateCafe in Amsterdam ging een stel zotten gehoorbeschadiging te lijf, mensen lieten hun bezwete lijven dragen door transpirerende lotgenoten en er gingen potten bier door de lucht. Onze fotograaf Tim Ditzel was erbij en kwam thuis met de onderstaande foto’s.