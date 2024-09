We gingen langs bij de makers van Horizon Zero Dawn

Aan de Herengracht in Amsterdam werd de afgelopen zeven jaar aan Horizon Zero Dawn gewerkt, een game die afgelopen week door de pers werd bejubeld met dikke achten en negens.

De Nederlandse studio die hier voor verantwoordelijk is, Guerrilla Games, ken je misschien nog van Killzone – een reeks first-person shooters die wereldwijd gespeeld werden, maar nooit echt tot de top van het genre behoorden. De ontwikkelaar is kennelijk beter op zijn plek wanneer het een post-apocalyptische roleplaying-game maakt, waarin de natuur de overhand heeft over de mensheid en waar robotdino’s bovenaan de voedselketen staan. Inderdaad ja, robotdino’s.

Op een van de weinige dagen dat de studio haar deuren opent voor de pers, spreek ik daar John Gonzalez, de Amerikaanse narrative-director die al drie jaar aan de game werkt in onze hoofdstad. Hij is hoofdverantwoordelijk voor het verhaal dat Horizon vertelt, waarvan het concept van mechanische dinosauriërs rechtstreeks uit een kinderdroom lijkt te komen. Volgens hem zit ik er niet ver naast.

