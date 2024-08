We gingen langs in de winkel die poppen voor kinderen van alle etniciteiten verkoopt

In de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord zit een kleine winkel, die als eerste in Europa in een gapend gat in de markt stapte. Vanuit haar winkeltje verkoopt Ellen Brudet poppen met alle huidskleuren die niét wit zijn, want witte poppen, daarvan zijn er al genoeg. De poppen van Coloured Goodies hebben een Afrikaans, Aziatisch of Arabisch uiterlijk. Bovendien verkoopt Ellen albino-poppen en poppen met vitiligo.



Een paar weken geleden postte de Amerikaanse rapper The Game op zijn instagramaccount een foto van een van die poppen, die hij voor zijn dochter had gekocht. Dat leidde tot een golf van aandacht voor de winkel. We gingen er langs om Ellen te vragen waarom ze ooit met haar winkel begon, en hoe haar pop bij The Game terechtkwam.

Videos by VICE

https://www.instagram.com/p/Bh-HqYvFLtP/?taken-by=losangelesconfidential

VICE: Hoi Ellen, hoe ben je op het idee gekomen om poppen met verschillende huidskleuren te gaan verkopen?

Ellen: Als kind had ik een witte moeder en een zwarte vader, uit Suriname. Mijn moeder wees me altijd op het feit dat ik mooi was en prachtig haar had. Ze vertelde dat andere kinderen jaloers waren op mijn kleur, omdat zij uren moesten zonnen om een beetje te bruinen. Het irriteerde haar enorm dat er geen speelgoed was waarmee ik me kon identificeren, er bestonden alleen maar witte poppen. Later overleed ze, maar die gedachte liet me nooit los. Bij beide geboortes van mijn kinderen botste ik zelf op het probleem, doordat er geen geboortekaartjes waren met gekleurde baby’s. Ik ontwierp ze zelf en besloot dat ik, nadat ik een longziekte kreeg, een ondernemings cursus ging volgen. Tijdens die cursus kregen mijn ideeën vorm en ontstond het concept van een gekleurde pop.

Culturele kleding ziet er voor sommigen misschien raar uit maar voor ons is het heel normaal. We own it.

Maak je de poppen zelf?

Nee, helaas heb ik zelf geen eigen fabriekje hier. Ze worden in samenspraak gemaakt met fabrikanten over de hele wereld, voornamelijk uit Spanje. In het begin kregen we alleen kale poppen, maar toen ontstond het idee bij ons om een afro-pop te ontwerpen. Dat idee hebben we overgedragen aan de fabrieken waar we mee samenwerken, en die hebben ze geproduceerd. Het is mijn droom om een fabriek in Nederland op te richten.

Ellen in haar winkel

Hoe was het om die eerste gekleurde pop vast te houden?

Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Ik deed spontaan een dansje. Ik was dolgelukkig met de pop, ook al had die geen haar. De kleding die je nu op de poppen in de winkel ziet worden gemaakt door mijn ontwerpster. We wilden niet alleen gekleurde poppen maar ook de juiste kleertjes. Zo hebben we Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse printjes. Culturele kleding ziet er voor sommigen misschien raar uit maar voor ons is het heel normaal. We own it.

Wat is de filosofie achter Coloured Goodies?

Mensen die niet wit zijn kunnen zich voor het eerst herkennen in de producten. Het draait hier niet alleen om het verkopen van allerlei producten, maar vooral om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen. Vaak blijven mensen uren plakken in de winkel om van gedachten te wisselen en bij te leren over elkaars cultuur.

Hoe kwam The Game eigenlijk in jouw winkel terecht?

The Game is zelf nooit hier in de winkel geweest. Ik heb een goede vriendin, die ook een vriendin van The Game is. Zij wou mijn winkel een podium geven en besloot me te facetimen waarin zij The Game de winkel kon laten zien. Hij liet weten hoe de pop er uit zou moeten zien voor zijn dochtertje, Kelly, en wij hebben die pop daarna aan hem geschonken. Het verhaal dat op zijn Instagram staat heeft hij uit zichzelf geschreven, dat hebben we hem niet gevraagd. Ik ben hem wel enorm dankbaar, want dankzij hem heb ik nu 10.000 volgers in plaats van de 2.500 waar ik mee begonnen ben.