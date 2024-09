We gingen naar de camping van Woo Hah om te kijken of hiphop en kamperen samengaan

Zoals een serieuze muziekjournalist betaamt, dreun ik elke ochtend voor mijn ontbijt een stuk of vijftig keer de vier elementen van hiphop op. Zover ik weet maakt ‘kamperen’ daar geen onderdeel van uit. Het was voor mij dan ook een behoorlijke verrassing dat de kaarten voor de camping van Woo Hah dit jaar best snel waren uitverkocht. Niet omdat campinglife per definitie kut is, maar omdat het beeld van iemand die volledig gehuld in Supreme met een wc-rol onder z’n arm naar de toiletblokken loopt moeilijk voor te stellen is.

Daarom zat er maar één ding op: een kijkje nemen op het kampeerterrein om zelf te zien hoe het er daar aan toeging. Helaas zag ik niemand een Patta-hoodie strijken op een geïmproviseerde strijkplank, maar gelukkig waren er genoeg fanatieke kampeerders die hun stinkende best deden om ook op de tweede dag van Woo Hah er stralend bij te lopen.

