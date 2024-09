We gingen naar de camping van Woo Hah om te kijken of hiphop en kamperen samengaan

Zoals een serieuze muziekjournalist betaamt, dreun ik elke ochtend voor mijn ontbijt een stuk of vijftig keer de vier elementen van hiphop op. Zover ik weet maakt ‘kamperen’ daar geen onderdeel van uit. Het was voor mij dan ook een behoorlijke verrassing dat de kaarten voor de camping van Woo Hah dit jaar best snel waren uitverkocht. Niet omdat campinglife per definitie kut is, maar omdat het beeld van iemand die volledig gehuld in Supreme met een wc-rol onder z’n arm naar de toiletblokken loopt moeilijk voor te stellen is.

Daarom zat er maar één ding op: een kijkje nemen op het kampeerterrein om zelf te zien hoe het er daar aan toeging. Helaas zag ik niemand een Patta-hoodie strijken op een geïmproviseerde strijkplank, maar gelukkig waren er genoeg fanatieke kampeerders die hun stinkende best deden om ook op de tweede dag van Woo Hah er stralend bij te lopen.

Videos by VICE

Sara (17) en Keith (18)

Noisey: Hiphop en kamperen: best een gekke combo toch?

Sara: Ik merk vooral dat iedereen de hele nacht blijft doorfeesten op de camping, in plaats van slapen.



Is dat meer dan op andere festivals?

Sara: Ik weet dat niet, ik ben nog nooit op een ander festival geweest.

Jullie matchen echt geweldig. Is hier lang over nagedacht?

Keith: Nee dat was niet…

Sara: Ik heb die broek voor hem gekocht, hij is vannacht jarig.

Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Maar jij bepaalt dus wat er wordt gedragen in deze relatie?

Sara: Soms.

Eerlijk?

Keith: Misschien. Maar niet altijd hoor.

Hebben jullie lang nagedacht over wat je zou meenemen naar Woo Hah?

Sara: Ik heb eigenlijk gewoon gepakt wat er niet in de was zat.

Keith: Nou, je gaat toch naar een hiphopfestival, dus ik denk wel wat beter na over wat ik aantrek.

Sara: Er is toch een beetje concurrentie onder de mensen hier. Dat merk je wel, en daarom wil je er goed uitzien.

Ja? Zijn jullie onder de indruk van de mensen hier op de camping?

Keith: Er is wel erg veel merkkleding hier. Bijna alles is Patta, wij komen uit België en daar zie je dat niet zo vaak natuurlijk.

En qua artiesten? Van wie ben je onder de indruk?

Sara: Ik verwacht vooral veel van Travis Scott, maar Playboi Carti zag er wel echt goed uit.

Keith: Hij had een Thrasher-shirt aan, een blauwe ripped jeans, en die Comme des Garçons Air Force 1. Heel mooi.

Gioya (18) en Indra (18)

Noisey: Ik zie dat jullie druk bezig zijn met opmaken. Vinden jullie het op hiphopfestivals belangrijker om er goed uit te zien dan op andere feestjes?

Gioya: Sowieso. Je ziet dat mensen hier echt de tijd nemen om zich klaar te maken. Extra make-up, mooie kleren, diamantjes. Wel leuk.

Hebben jullie weken van tevoren al bedacht wat je aan wil trekken?

Gioya: Toen we wisten dat we hierheen gingen zijn we wel in ons hoofd al gaan inpakken, en twee weken van tevoren hebben we afgesproken om een lijstje te maken met dingen die we absoluut niet mochten vergeten – een spiegeltje bijvoorbeeld. En afgelopen donderdag hebben we nog dezelfde T-shirts gekocht, zodat we matchen.

Hoeveel verschillende outfits hebben jullie meegenomen?

Gioya: Enorm veel. We hebben letterlijk zo’n steekwagentje van de IKEA meegenomen omdat we zoveel spullen bij ons hebben.

Wow, is het dan niet moeilijk om te bepalen wat je vandaag aantrekt?

Gioya: Nee, niet echt. Het wordt sowieso iets met een capuchon, omdat het waarschijnlijk veel gaat regenen vandaag. Als het lekker weer is hoef je je om veel minder dingen druk te maken, en dan is het makkelijker om je goed aan te kleden.

Ai, ja. Regen. Zijn jullie niet bang dat al jullie werk hier verloren gaat?

Gioya: Ja, dat wel.

Indra: We zijn al drie kwartier bezig, dus dat zou balen zijn.

Gioya: Zolang al? Oké, met tandenpoetsen erbij dan.

Als je zo rondkijkt op dit festival, welke artiest heeft dan de beste stijl?

Gioya: Post Malone is echt m’n favo. Hij is niet echt knap, dat is jammer, maar hij zag er wel goed uit. Een gele broek en een zwart shirt geloof ik. En z’n haren een keer los, normaal heeft hij vlechtjes.

Benaiah (19)

Noisey: Kamperen en fly eruit zien gaat niet heel goed samen lijkt me.

Benaiah: Nee, zeker niet. M’n tent is gisteren ook helemaal doorgeregend. Dus de kleren die ik nu aanheb zijn wel een beetje doorweekt. Maar je moet ook wel een beetje schijt hebben hoor.

Is dat het belangrijkste? Om te slagen op fashiongebied?

Ja, je moet je niet te veel zorgen maken. Als dit vies wordt heb ik niet gelijk de gedachte: ah, ik moet iets anders aantrekken. Het blijft een festival. Of je nou in een moshpit gaat of niet, je wordt toch wel vies. Je redt het niet om het hele festival fresh te blijven.

Je ziet eruit als iemand die de vier elementen van hiphop kent. Kamperen hoort daar absoluut niet bij. Kun je iets bedenken wat nóg minder hiphop is dan dat?

Oei, moeilijk. Ik kan me niet echt iets anders voorstellen. Misschien dit: compleet nuchter blijven. Het is toch wat interessanter allemaal als ik wiet heb gerookt, en trap vind ik stukken chiller als ik aangeschoten ben.

Welke artiest hier is het meest modebewust?

Flatbush Zombies was heel vet, Post Malone, maar het wachten is op Travis. Oh, en Nnelgie natuurlijk. Hij ziet er altijd goed uit.

Gucci Mane had twee tassen om als fashionstatement.

Wow, dat heb ik helaas niet meegekregen. Het was iets te druk voor zijn stage.



Wat zou er in die tassen hebben gezeten?

Kankerveel cash. En een dikke zak wiet waarschijnlijk. Wat extra ice, als hij nog wil wisselen tijdens de show.

Doe je voor een hiphopfeest beter je best om er goed uit te zien?

Ja, sowieso. Maar zoals ik net al zei: dit blijft een festival, dan heb je toch iets meer schijt. Ik moest ook sluiten op werk de dag voor ik hier heenging, dus ik moest gelijk mijn spullen pakken en weer gaan. Eigenlijk heb ik gewoon dingen uit mijn kast gepakt en aangedaan. Ach, ja.

Giovanni (18)

Noisey: Wow! Je bent de eerste die ik hier zie in Karl Kani. Sick.

Giovanni: Ja, man. Biggie-style.

Fashion lijkt hier heel erg belangrijk te zijn. Ben je daar veel mee bezig?

Ik koop al mijn shit in de tweedehandswinkel. Ik vind dat nice, vintage en zo. Ik ben absoluut niet iemand die honderdvijftig euro gaat uitgeven aan een Supreme-hoodie of zo. Ik heb niets van Supreme of Bape of Balmain.

Maar wel van Karl Kani.

Oude shit! Levi-jeans. Al die dingen gewoon, maar dus wel tweedehands. Ik heb het gevoel dat de kleuren daarvan beter zijn. Love die nineties-shit. Maar ook wel de artiesten van nu hoor. Travis, Carti, Rocky – dat zijn toch wel fashion-iconen op dit moment.

Ik hoor dat je uit België komt. Zijn de mensen daar op hiphopfeestjes ook zoveel bezig met hoe ze eruit zien?

De hiphopcommunity in Gent is best wel groot en ik merk eigenlijk geen verschil met de mensen hier, nee. Ik ben zelf 24/7 bezig met hiphop dus ik probeer me eigenlijk altijd zo te kleden. Oh, mogen mijn Cara-biertjes ook op de foto? Dat is pas echt de Belgische fashion. En het hoort bij kamperen.

Juliette (17) en Lisa (18)

Noisey: Hoi! Oh, ik wacht wel even tot jullie klaar zijn.

Juliette: Dankjewel.



Vraagje: hiphop en kamperen, dat gaat toch helemaal niet samen?

Lisa: Ik haat kamperen.

Juliette: Wij haten kamperen.

Heftig.

Juliette: Je wil er toch op je best uitzien, dat is wel ons doel. Dat gaat nogal moeilijk in een tent. Probeer maar eens een skinny jeans aan te trekken in een tent, ik kan je vertellen: dat is lastig.

Hoelang zijn jullie nu bezig met je klaarmaken?

Lisa: Een half uurtje?

Juliette: Ja, valt wel mee.

Oh, dat valt wel mee inderdaad. Hebben jullie tips?

Juliette: Maak het jezelf niet te moeilijk. Trek chille kleren aan, waar je je fijn in voelt.

Is dat belangrijker dan er goed uitzien?

Lisa: Ja, zorg dat je je goed voelt en maak je niet te veel zorgen om anderen.

Nemen jullie extra veel spullen mee voor een hiphopfestival als Woo Hah?

Juliette: Ja, onze hele tent ligt vol met spullen.

Lisa: Het is een enorme bende.

Juliette: Ik heb ongeveer vier outfits meegenomen. Voor elke dag twee, zodat ik kan kijken wat voor weer het wordt en daar op in kan spelen. Het is vandaag best wel koud dus ik ga niet in alleen een T-shirtje.

Lisa: Ik denk thuis al wel na over wat ik aan wil doen, zodat het hier wat minder lang duurt om me klaar te maken.

Welke artiest ziet er volgens jullie het beste uit hier?

Juliette: Ik vond Young M.A er heel goed uitzien, zij heeft helemaal haar eigen stijl. Heel chill.

We waren ook op het festival van Woo Hah te vinden, bekijk hier de foto’s die we daar namen.

Wil je meer lezen over dit geweldige festivalseizoen? Dat kan hier.