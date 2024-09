We gingen naar de housewarming van Gorillaz’ Spirit House in Amsterdam

De Gorillaz kondigden onlangs hun HumanzHumanz aan met een paar clips waaronder Saturnz Barz. Hierin volg je de bandleden in hun huis dat geheel toepasselijk het Spirit House wordt genoemd. Niet veel later kwam het bericht dat Sonos en Gorillaz de handen ineen zouden slaan om dit huis tot leven te wekken zodat fans van de virtuele band voor het eerst fysiek konden ronddwalen door het Gorillaz-universum. Deze Spirit House-experience manifesteert zich in maar drie steden in de wereld: New York, Berlijn en onze eigen hoofdstad. Wij gingen naar De School in Amsterdam, die tijdelijk was omgetoverd tot een griezelige apenheul.

Als je je richting de Spirit House begeeft moet je eerst door het mini-labyrint van zwarte doeken dat is opgezet in de binnenkomsthal van de notoire club. Je raakt enigszins gedesoriënteerd terwijl er uit ontelbaar veel Sonos-boxjes een playlist van Russel knalt. En dan sta je opeens voor de deur bij Gorillaz. Je opent de poort naar deze primatendimensie en staat vervolgens in de woonkamer van de band, die net zoals in de clip eruit ziet als een nachtmerrie voor een ieder met smetvrees. Het is een soort walgelijk krakershol inclusief een overvolle asbak, een smerige volle gootsteen en een oude pizza die aan de muur is blijven plakken. Hoe langer je ook om je heen kijkt, hoe meer details en verwijzingen je ziet naar de Gorillaz-wereld. Op de koffietafel zie je oude bladen waar de band in heeft gestaan, er is een Kong Studios-lichtbak en een Kool Klown Klan-tag op de muur. Het leukste aan deze ruimte is dat je als fan overal aan mag snuffelen. Niemand die je tegenhoudt om de koelkast open te trekken of om even op de bank te liggen.

Videos by VICE

In de tweede kamer krijg je nieuwe versies van de clips voor Andromeda en Saturnz Barz te zien, waarin Popcaan en D.R.A.M. ook hun opwachting maken. Doordat de clips op drie muren worden geprojecteerd, wordt er een soort 3D-effect gecreëerd. Ondanks dat ook hier de kamer is volgestouwd met Gorillaz-memorabilia, draait het hier vooral om de Sonos-PLAYBASE die de muziek door de kamer blaast.

Fans kunnen morgen ook gratis de Sonos X Gorillaz Spirit House bezoeken bij De School. Een niet te missen kans voor de diehardfans om in deze vleselijke wereld iets dichterbij hun favoriete band te kruipen.

Je kunt ‘Humanz’ van Gorillaz hier beluisteren.