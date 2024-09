We gingen op pad met de meest invloedrijke heksen van Roemenië

In Roemenië, het thuisland van Dracula en bijgelovigheid, werden heksen min of meer gespaard toen in de rest van Europa 100.000 vrouwen op de brandstapel werden vermoord. En niet alleen zijn heksen er nog steeds welkom en worden ze gewaardeerd, de heksenindustrie is welvarender dan ooit – zelfs politici vrezen de krachten ervan. Er zijn honderden heksen actief in het land, die huwelijken maken of breken, ziektes verhelpen, de toekomst voorspellen, en mensen van een vloek afhelpen – of juist vervloeken. Het schijnt dat één op de tien Roemenen wel eens een heks bezoekt.

Om uit te zoeken wat voor invloed dit heeft op het Roemenië van nu, trok Broadly-correspondent Milène Larsson een week lang op met de heksenkring van Mihaela Minca. Daar leerde ze hoe ze een liefdesdrankje moest brouwen, hoe je een vloek over iemand uitspreekt, en ze was getuige van een exorcisme-ritueel van een vrouw die schijnbaar bezeten was door de duivel. Ook ontmoeten we Minca’s schoonmoeder, Bratara Buzea, die volgens de verhalen een van de meest krachtige heksen is, en die in de gevangenis belandde in de tijd van dictator Ceausescu, die hekserij verbood.

Videos by VICE

En als laatste vieren we zomerzonnewende met de heksen: dit is voor hen de belangrijkste feestdag van het jaar, waarop ze hun magische krachten gebruiken om de toekomst van de mensheid te voorspellen, met hulp van de sterren.