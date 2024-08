We gingen op zoek naar ‘Game of Thrones’-fans op Comic Con in Gent

Nu de eerste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones meer dan 16 miljoen kijkers trok, en het internet vol staat met verwijzingen naar Westeros, de winter die eraan komt, en de cameo van Ed Sheeran, zou je bijna vergeten dat er nog mensen zijn die de serie niét gezien hebben. We stuurden host Stefanie Staelens naar Comic Con in Gent om de fans van Game of Thrones tussen de slechteriken en superhelden uit te plukken, en hen te vragen wat er nou eigenlijk zo vet is aan de serie. Bekijk de video hierboven.

Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Play More van Telenet.