We gingen Tilburg in om mensen te vragen naar hun mislukte goede voornemens

Op aandringen van mijn vriend heb ik vorig jaar voor het eerst in mijn leven een goed voornemen gehad: stoppen met roken. Het leek me best een goed idee, want het is gezond. Ik sprak af dat ik ermee zou ophouden als mijn pakje leeg was. Op 2 januari rookte ik mijn laatste sigaret. Ik was officieel gestopt. Ik schoot toen zo in de stress, dat ik tien minuten later in een shoarmatent stond, bij een sigarettenautomaat.

Goede voornemens zijn gedoemd om te mislukken. Het is namelijk niet zo dat 1 januari een soort magische dag is waarop je uithoudingsvermogen en discipline opeens buitengewoon ontwikkeld zijn. Voor mij is het in ieder geval geen succes geweest. We gingen naar de Tilburgse winterkermis om mensen op straat te vragen welke voornemens dit jaar hartstikke zijn mislukt.

Yi Han, 21 jaar

VICE: Hoi Yi Han, welk goed voornemen is bij jou ooit compleet mislukt?

Yi Han: Ik wilde niet meer verliefd worden op foute mannen en gewoon mijn liefdesleven een opkikker geven. Ik heb eigenlijk nooit echt durven toegeven dat ik een slechte smaak heb wat betreft mannen. Ik vond de foute mannen waar ik op viel altijd heel lief en aardig. Maar ik besefte me dat mijn moeder gelijk heeft: ik heb een slechte smaak.

Maar dat is dus gruwelijk mislukt?

Ja, helaas wel. Ik werd weer eens verliefd op een vreselijk foute jongen. Dat is nu uit. Dus nu ga ik maar weer op zoek naar een normale, lieve jongen. Ik moet andere mannen leren kennen en mijn horizon een beetje verbreden.

Hoe ga je dat aanpakken?

Ik ben nu in ieder geval in Europa, dus dat scheelt hopelijk al. Ik probeer meer met anderen te praten, in plaats van de hele tijd op mijn telefoon te zitten. Ik ga meer meedoen met activiteiten voor studenten. Ik denk dat ik dan wel andere soorten mannen leer kennen.

Elsa, 19 jaar

VICE: Ha Elsa, welke goede voornemens zijn ooit helemaal mislukt?

Elsa: Stoppen met roken, minder drinken, minder geld uitgeven, meer naar school gaan, een studie afmaken.. Allemaal mislukt. Ik zit nu aan mijn derde studie en het gaat redelijk goed. Ik ben in ieder geval al naar de helft van mijn tentamens geweest.

Waarom is het mislukt?

Eigenlijk heeft het allemaal met elkaar te maken. Ik ga niet naar school als ik de avond ervoor heb gedronken. En als ik heb gedronken, ga ik meer roken. En het geld wat ik te veel uitgeef, geef ik uit aan drank en sigaretten in de stad. Dus de wortel zit eigenlijk bij alcohol. Stoppen met roken is nu uiteindelijk trouwens wel gelukt.

Joepie!

Ik denk dat ik nu al twee maanden gestopt ben. Het is voor mij een motivatie om de rest van mijn voornemens ook gewoon te laten lukken, maar het is tegelijkertijd ook een excuus. Dan denk ik: oh, ik ben toch gestopt met roken, dus dan kan ik wel een avondje zuipen.



Sophie, 19 jaar

VICE: Hoi Sophie, welke goede voornemens zijn bij jou totaal in de soep gelopen?

Sophie: Ik heb eigenlijk ieder jaar dezelfde goede voornemens: vaker naar de sportschool gaan, afvallen en gezonder gaan eten. Maar het is allemaal nooit gelukt. Ik probeer het wel altijd hoor, maar meestal gaat het maar een weekje goed en daarna gaat het weer helemaal mis.

Waarom gaat het mis?

Sophie: Waarom gaat het mis?

Vriendin van Sophie: Alleen al denken aan de sportschool vind jij vermoeiend.

Sophie: Haha. Ik heb gewoon minder motivatie na een week. Dan denk ik: ik probeer het volgende maand wel weer. Eigenlijk heb ik elke maand een goed voornemen, maar het gaat ook elke maand weer mis.

Ga je het dit jaar weer proberen?

Sophie: Nou, ik denk dat ik er maar mee stop. Het lukt toch niet en werkt alleen maar demotiverend. Ik heb me er maar bij neergelegd dat het niet lukt.

Gregor, 20 jaar

VICE: Hallo Gregor! Welke goede voornemens zijn ooit helemaal mislukt?

Gregor: Stoppen met roken, stoppen met drinken, meer sporten, beter eten.. Eigenlijk mislukken al mijn goede voornemens altijd.

Heb je het wel geprobeerd?

Ik heb alles echt wel geprobeerd, maar het mislukt gewoon. Zoals stoppen met roken. Tijdens ‘stoptober’ besloot ik het weer te proberen. Dat lukte toen redelijk, maar toen begon december en toen ging het mis. Ik rook minder dan eerst, dus er is toch iets goeds uitgekomen. In januari probeer ik gewoon weer opnieuw te stoppen.

En je wilt minder drinken?

Ja, maar dat is lastig in je studententijd. Ik probeerde vooral doordeweeks minder te drinken, maar vaak ging dat dan op maandag of dinsdag alweer mis. Maar ik presteer wel beter op school. Dat was ook een goed voornemen.

Emma, 18 jaar & Yannick, 20 jaar

VICE: Hoi Emma en Yannick, welke goede voornemens zijn totaal mislukt?

Emma: Ik wilde beginnen met fitnessen, maar dat is niet helemaal goed gekomen. Ik heb het twee keer geprobeerd denk ik, maar ik heb het niet lang volgehouden.

Yannick: Ik ben vroeger vaak naar de sportschool gegaan, dus dat wilde ik weer oppakken. Maar ik ben eigenlijk gestopt toen ik Emma leerde kennen. Dus nee, dat goede voornemen is niet echt gelukt.

Was je te lui?

Yannick: Ik had er gewoon geen zin meer in.

Emma: Nee, en toen ging je ineens heel veel gamen.

Ga je het dit jaar weer proberen?

Emma: Ik wil nog steeds gaan sporten, maar dan wordt het denk ik een andere sport. Ik weet nog niet precies wat. Iets wat ik langer vol kan houden. Ik ga het in ieder geval proberen.

Yannick: Ik denk niet dat ik het weer ga proberen. Ik probeer het nu al twee jaar, maar heb de hoop een beetje opgegeven. Ik heb als goed voornemen dat ik het op school goed ga doen.

Evie, 25 jaar

VICE: Ha Evie! Welke goede voornemens zijn ooit hartstikke mislukt?

Evie: Meer naar buiten gaan en niet denken dat ik daar geen tijd voor heb, want dat heb ik echt wel. En minder schermen, dus minder op mijn telefoon zitten, maar dat blijf ik gewoon doen, terwijl ik dat best erg vind.

Is het je weleens gelukt om helemaal niet op je telefoon te kijken?

Ik heb mijn internet ‘s avonds weleens uitgezet. Ik heb ook een keer alle social media van mijn telefoon af gegooid, maar dan ga ik via internet alsnog kijken. Dat werkte dus totaal niet. Het is voor mij een manier om dingen uit te stellen waar ik geen zin in heb. Het ergste is: ik kijk op instagram veel naar natuurfoto’s. Dat is natuurlijk dom. Ik vind het heel mooi, maar ik kijk via een scherm naar natuur, terwijl ik zelf ook naar buiten kan gaan.