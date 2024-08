We hebben De Jeugd van Tegenwoordig verschrikkelijk gemist, en zij ons gelukkig ook

Er was een tijd, gevoelsmatig extreem lang geleden, dat de jongens van De Jeugd van Tegenwoordig werkelijk overal te zien en te horen waren. Interviewers gingen met een dun straaltje angstpoep langs hun been op weg naar een gesprek met ze, en het totale vocabulaire van iedereen die iets dacht te betekenen in de wereld draaide 180 graden nadat er een nieuw album van ze uitkwam. Mooie tijden als je het mij vraagt. Sterker nog: ik mis het.

Natuurlijk zijn ze nooit écht weggeweest. Reclames zijn gevuld, baby’s zijn geboren, een tour is aangekondigd, boeken zijn geschreven, kleding is ontworpen, er is verdomme zelfs een musical over tafelzuur gemaakt, maar echte onvervalste Jeugd tracks bleven een uit. Tot vandaag, dan, want ook zij zelf hebben het gemist – als een bitch.

Luister Gemist hier.